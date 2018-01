Pixar quer fazer você chorar – de novo – com novo curta-metragem; assista

‘Borrowed Time’ segue a mesma linha melancólica de alguns pontos de ‘Toy Story 3’ e ‘Divertida Mente’, ou seja, é de quebrar o coração

Quando o estúdio de animação Pixar quer, ele é capaz de fazer rolar lágrimas no rosto de qualquer adulto. Já vimos isso acontecer em momentos como o final de Toy Story 3 ou a introdução de Up: Nas Alturas – e é melhor não citar o sacrifício de Bing Bong em Divertida Mente para evitar um chororô antes da hora.

Os animadores Lou Hamou-Lhadj e Andrew Coats, ambos do estúdio, criaram Borrowed Time como um projeto paralelo. O trabalho, cheio de delicadeza e melancolia, tem seis minutos de duração e circulou no Austin Film Festival, no ano passado. Em 2016, o curta foi exibido no Edmonton International Film Festival, no Canadá.

Agora, Borrowed Time foi publicado no Vimeo por tempo limitado.

A história se passa em dois momentos diferentes de um xerife e se passa no desértico oeste norte-americano. Bastante detalhado, o curta trata da saudade e da ausência. Arrependimentos e dor são esparramados em imagens belíssimas, como o estúdio costuma entregar.

Veja, abaixo, mas o faça por conta e risco próprios: