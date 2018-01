Pato Fu completa 25 anos e ganha coletânea criada por bandas independentes; ouça

O disco duplo “O Mundo Ainda Não Está Pronto” já está disponível nas plataformas digitais

“Quem acha que o mundo é tudo na vida, não sabe de nada”, dizia “O Mundo Ainda Não Está Pronto”, faixa do primeiro disco do Pato Fu, Rotomusic de Liquidificapum, lançado em 1993, um ano depois da criação da banda mineira.

Na celebração dos 25 anos do grupo responsável por acrescentar o torto e esquisito no universo pop cada vez mais afinado do Brasil na época, Rafael Chiocarello (Hits Perdidos) e João Pedro Ramos (Crush em Hi-Fi) reuniram artistas do cenário independente do País para recriar as canções da banda

Assim nasceu o álbum “O Mundo Ainda Não Está Pronto”, uma sortida homenagem ao grupo nascido do encontro do trio formado por Fernanda Takai (vocal e guitarra), John Ulhoa (vocal e guitarras) e Ricardo Koctus (vocal e baixo), em uma loja de instrumentos musicais.

São dois discos de tributo, cada um com 15 faixas.

Coloque o fone de ouvido e aproveite 😉

Disco 1:

Disco 2