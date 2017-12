[Outra história] Um amor bagunçado

Ouça enquanto lê:

Maria sorvia os últimos goles no copo de cerveja suado. Bateu-o contra a mesa de madeira com força. Assustou João, perdido em seus pensamentos e na garota morena que sentava-se atrás da amiga, em outra mesa.

– Sabe, eu só queria um grande amor -, ela diz, por fim. – Isso não é pedir muito, é?

– Não é, não.

– Então, por que isso continua fugindo de mim? Tenho um emprego bacana, um salário com o qual consigo viajar de férias uma vez por ano e ainda curtir um ou outro feriado. As pessoas reconhecem que sou boa no que eu faço. Até a minha terapeuta acha que estou em um bom momento da minha vida. Cara, eu nem brigo mais com os meus pais. E, mesmo assim, sinto esse buraco esquisito por dentro. Me sinto sozinha, mesmo cheia de amigos.

– Você tem a mim, não tem? – arrisca João.

– Tenho, mas não é disso que estou falando. E você tem namorada, João. Gostaria que você se lembrasse disso.

Ela enche seu copo americano com o resto de cerveja que restava na garrafa. O copo de João, já vazio, permaneceu assim.

– Valdir, traz mais uma Serra Malte pra gente? – pede o rapaz, ainda sóbrio demais.

– O que eu quero dizer é que, poxa, eu sou uma garota interessante, você não acha?

– Eu talvez devesse perguntar para a Mônica para saber se posso responder a essa pergunta – graceja João.

Os dois riem.

– Deixa a garota fazer a pós dela em paz. Eu to falando sério!

– O que eu não entendo é o motivo disso – arrisca o rapaz, com medo da resposta da amiga – Pensa bem, você mesma disse que tem uma vida ótima. O amor é uma merda.

– Bom, agora eu que vou ligar para a Mônica.

Os dois riem de novo.

– Não estou dizendo que me sinto incompleta ou coisa assim. Você já ouviu falar de um cantor chamado Liniker?

– Não.

– Deveria. Deixa eu pegar uma música dele aqui para você ouvir.

Maria busca o celular na bolsa enorme. Procura. Procura. Até que o encontra.

– Uma Serra Malte chegando – interrompe Valdir, retirando o casco vazio e e deixando uma garrafa cheia na mesa dos dois amigos.

– É essa aqui, ó – e ela aparta o play.

Liniker e as backing vocals da banda Caramelows cantam juntos. Aquele soul, aos poucos, isola os dois do resto do bar barulhento. Ambos se curvam em cima da mesa para ouvir melhor a canção. Liniker canta sofrido, com classe e saudade.

– Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso, com medo de te transpassar – diz a canção.

– Eu não estou entendendo o que você quer dizer com essa música – diz João.

– Para de ser chato, garoto. Escuta!

– Deixa eu bagunçar, deixa eu bagunçar você – canta Liniker.

– Pronto! – ela diz. – É disso que estou falando.

O rapaz olha para a amiga ainda sem entender e dá um gole na cerveja.

– Eu quero alguém que me bagunce. Quero alguém que entre a minha vida e coloque tudo do avesso. Me faça perder as minha horas de sono, que me faça chegar atrasada no trabalho. Quero uma mensagem de madrugada só para saber se estou bem. E não estou falando só de sexo. Isso eu já tenho.

– Bom, e o Paulo?

– O Paulo é um babaca. Ele tinha uma namorada, dizia que gostava de ficar comigo, mas na verdade só queria chifrar a coitada.

Maria ficava enfurecida só de lembrar daquele rapaz.

– Eu quero amar alguém de verdade. É só isso. Faz quatro anos que terminei com o Rafael. Desde então, a minha vida tem sido uma sucessão de fracassos nesse quesito. Isso é uma bosta.

Mesmo diante da possibilidade de levar uma bofetada, João arriscou:

– Você já parou para pensar que talvez esteja se relacionando com tipos como o Paulo porque você ainda não está tão disponível quanto você pensa?

Maria ficou em silêncio por alguns segundos. Finalizou seu copo de cerveja, prontamente reposta pelo amigo. A garrafa vazia – mais uma – foi colocada sobre a mesa.

– Não sei – ela diz, confusa. – Valdir, traz mais uma pra gente?

– Pensa bem nisso. Quantos desses caras eram mesmo especiais? Eram todos meio babacas.

– Nisso você tem razão, eu acho.

– Eu sempre tenho.

– Deixa de ser babaca. Eu não quero ter um relacionamento só por ter um. Veja só você a Mônica, cara. Você acha que eu não percebi que você está encarando sem parar essa moça que está atrás de mim? Quero um amor, não um relacionamento. Quero ser bagunçada.

– Você já tentou baixar o Tinder?

– Olha aqui mais uma cervejinha – anuncia Valdir.

– Você é um babaca, João.

(Todas as sextas-feiras, o Outra coisa traz o Outra história, uma bobagem qualquer escrita entre o segundo e terceiro café matinal )