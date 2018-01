Otto lança videoclipe com a letra de ‘Bala’, a primeira música do disco ‘Ottomatopeia’

Quando passa por ali, Otto se lembra dos olhos dela.

Chorando.

Assim canta o cantor e compositor em Bala, a primeira música divulgada de Ottomatopeia, o mais novo disco do pernambucano, disponível plataformas digitais a partir de sexta-feira, dia 28.

Lançada na semana passada, a faixa ganha um lyric video – aos desavisados, trata-se de um clipe com a letra da canção – e evidencia a boa forma do pernambucano na criação de versos.

O Outra Coisa já ouviu o novo disco de Otto e garante: as letras inéditas mostram um compositor no topo do seu jogo.

Por enquanto, é possível navegar pelo agridoce universo de Bala.

Acre e doce, como a chuva que cai num ambiente árido e seco.

A mesma canção que narra o choro faz brotar o otimismo.

“O tempo saberá trazer de volta a vida”, canta Otto.

Bala (Otto/Pupillo)

É tão bonito agora

Cansei já vou embora

Melhor ficar sozinho

Destino me namora

E o tempo saberá

Trazer de volta

A vida

Nos desertos dos meus sonhos

As lágrimas caíam no meu rosto

Me traziam muita dor

Me traziam muita dor

Bala que dispara contra o tempo

Volta

Palha quando queima na beira da estrada

Me avisa

Sabe quando passo aqui por perto lembro dos teus olhos

Chorando

Chuva que começa cedo molha

Me abusa