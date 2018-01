O que acontece quando o Mario morre nos games? Ele vai para o Mundo Invertido, de ‘Stranger Things’; assista

Afinal, é Halloween, não é mesmo?

O destino de Mario, nosso simpático amigo de horas de jogatina ao videogame, não é tão simples quanto imaginamos quando erramos um salto e o personagem perde a vida.

O canal de YouTube Nukazooka se propõem a recriar situações com o bigodudo dos games com atores reais. Nesse novo vídeo, o trio de criadores decide imaginar o que aconteceria com Mario quando ele, por exemplo, cai em um buraco e morre.

E é aterrorizante – é Halloween, afinal, certo?

Mario cai naquilo que a descrição do vídeo diz ser o Mundo Invertido. Sim, aquele mundo sobrenatural sobre o qual os fãs de Stranger Things já cansaram de tentar criar teorias sobre ele.

Nesse Mundo Invertido versão Super Mario Bros., os cogumelos são venenosos e Luigi é uma versão meio zumbilesca de Demogorgon, o monstro atraído por sangue da série de Netflix.

Depois desse vídeo, você certamente tomará mais cuidado com a vida do encanador de boné vermelho.

Confira: