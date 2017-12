Nuven embala sonhos com atmosferas anuviadas em ‘Partir’

Projeto de Gustavo Teixeira foi lançado nesta sexta-feira, 23, pelo selo Balaclava Records

Gustavo Teixeira tinha dois caminhos a seguir depois de lançar o bom EP Choice of a Fiction, no ano passado. Seguir por temas ainda mais sombrios e batidas quebradas era uma delas. A outra seria clarear as ideias, limpar os excessos e pincelar sonhos.

Optou pela segunda opção.

O primeiro disco do Nuven, projeto de Teixeira, pincela sonhos. Ou melhor, embala essas viagens oníricas.

Lançado com exclusividade no Outra coisa e por meio do esperto selo Balaclava Records, o disco Partir é um debute inspirado de Nuven.

Não há nada quente ou frio. Tudo se encaixa em uma mornidão confortável e relaxante. São oito canções nas quais as atmosferas são gradativamente substituídas, como se as passagens fossem naturais.

Partir engana, contudo. Sugere uma simplicidade musical, talvez minimal, pelos espaços e silêncios deixados por Teixeira. Trata-se do fôlego, contudo, um trunfo para a chegada de uma nova camada e para a alternâncias de ritmos e cores.

Partir, quase sem palavras, tem discerníveis os vocais de Ale Sater, o vocalista do Terno Rei, que participa na canção mais quente do disco, Entre Águas.

De resto, Nuven promove sensações sem usar as letras como muletas. Hipnotiza com a batida, esta sempre muito singela e subliminal, enquanto são os sintetizadores, os ecos e os penduricalhos sampleados que fazem a ambientação, a troca de clima e de ambientes.

Há o título, o sentimento da despedida num diálogo muito claro com a imagem da capa, de Rodrigo Fonseca, de arquibancadas vazias.

Existe pouco para se apoiar em Partir – no sentido de busca por pistas e sensações escancaradas a serem sentidas pelo ouvinte. O mais preguiçoso talvez demore mais para embarcar na viagem proposta por Nuven justamente pela ausência de corrimões na subida por essa escadaria até as nuvens.

Ouça Partir:

O show de lançamento do álbum está marcado para 29 de outubro, no Locomotiva Festival, em Piracicaba, no dia 29 de outubro (mais informações aqui).