Novo trailer de ‘Os Vingadores’ tira o fôlego e mostra o novo herói Visão; assista

Ultron promete destruir a humanidade, passando por cima do grupo de heróis Os Vingadores. Se desde o primeiro trailer, detalhes de como o robô criado por Tony Stark (interpretado por Robert Downey Jr.) planejava realizar seu desejo eram mantidos em segredo.

Cenas sofrimento de alguns dos heróis, como Thor (Chris Hemsworth) sem seu martelo, em um poço, e o escudo do Capitão América (Chris Evans) em pedaços, e a ação desenfreada com a batalha entre Hulk (Mark Ruffalo) e Homem de Ferro, com uma armadura especialmente criada para derrotar o Gigante Esmeralda foram o suficiente, na época, para deixar todos os fãs arrepiados.

Faltava Ultron, dublado por James Spader, deixar de ser apenas uma espécie de robô do apocalipse e mostrar um pouco mais das suas reais intenções e como ele vai atormentar os Vingadores de forma muito mais profunda do que machucados físicos. Ultron foi criado por Stark. Na tentativa de garantir a segurança do planeta, o ricaço pode ter colocado fim à própria espécie humana.

Grande novidade também é a presença de Visão, dublado por Paul Bettany, que entrará para o grupo já formado por Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Hulk, Gavião Arqueiro (Jeremy Renner) e Viúva Negra (Scarlett Johansson). A cena dele está no fim do trailer.

Isso, nós sabemos, trará grandes consequências para o grupo de heróis unidos de forma frágil no primeiro filme. E deverá desencadear o que veremos em Capitão América 3: Guerra Civil, quando Capitão e o Cabeça de Lata ficam em lados opostos e criam uma guerra civil entre heróis com um fim trágico.

Tudo, contudo, tem início aqui (assista abaixo).

O filme chega aos cinemas brasileiros em 23 de abril, mesmo mês que Demolidor estreia na Netflix. Ou seja, vem abril, vem!