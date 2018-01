Novo ‘Star Wars’ tem Darth Vader e guerra muito além da Força; assista ao trailer

Em Star Wars, nem tudo se resolve sendo um Skywalker. Às vezes, é preciso fazer as coisas do jeito “humano”, digamos assim, sem a ajuda da Força e dos Jedis.

Esse é o clima do novo Rogue One: Uma História Star Wars, filme derivado da franquia estrelar que estreia no Brasil em dezembro. Não há nada místico. Impossível recorrer ao impossível. O Império, graças ao poder de Palpatine e de Darth Vader, cresce em força e a única saída da Resistência é roubar os planos da Estrela da Morte, arma letal mostrada na primeira trilogia da saga, capaz de destruir planetas inteiros.

Aí entra a personagem de Felicity Jones, a jovem Jyn Erso, uma ladra (ao que parece) escalada pela Resistência para a missão. A Disney, atual dona da Lucasfilm, prometeu um filme de guerra. E o trailer mostra que Rogue One entrega essa premissa, pelo menos.

Há explosões, medo e tensão a cada tiro – nada daqueles Stormtroopers que não sabem acertar o alvo, como nos filmes mais antigos. O perigo é real dessa vez. Assista ao trailer:

Gareth Edwards será o diretor de Rogue One: Uma História de Star Wars, cuja estreia está prevista para 15 de dezembro.