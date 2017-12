Novo Homem-Aranha dos cinemas é escolhido

Tom Holland, de O Impossível, foi selecionado para interpretar personagem no filme solo, previsto para 2017.

A Marvel e a Sony encontraram seu novo Peter Parker. E ele tem apenas 19 anos. Acostume-se: Tom Holland será o nome mais falado no universo dos heróis nos próximos anos. O jovem ator britânico, cujo currículo inclui o filme O Impossível (The Impossible, de 2012), foi selecionado entre outros jovens atores. As informações foram noticiadas pelo site da revista Variety.

Uma coisa era certa para esse novo Peter Parker/Homem-Aranha. A ideia da Sony Pictures, detentora dos direitos do personagem da Marvel, era levá-lo de volta aos tempos de escola. De repente, um ator que pudesse se manter em uma nova trilogia, durante os anos do personagem no colegial.

Rumores colocavam outros nomes como os principais escolhidos para o papel, como Charlie Plummer, Matthew Lintz e Asa Butterfield. Todos com um biotipo e idade propícias para a ideia do “jovem Parker”.

Também foi escolhido o diretor que comandará o reboot do personagem nas telonas – embora seja pouquíssimo provável que assistamos, pela terceira vez em menos de duas décadas, uma história sobre a origem do personagem. Jon Watts, do longa independente Cop Car, comandará a ação.

“Trabalhei com um número de diretores promissores que acabaram se tornando superstars”, disse Tom Rothman, presidente da Sony Pictures, em comunicado replicado pela Variety. “E acredito que Jon é dono de talento proeminente.”

Sobre a escolha de Holland, Rothman comentou que “para o Aranha, nós encontramos ótimos jovens atores, mas os testes de câmera de Tom foram especiais”. ”

Nomes de atores, principalmente, pipocaram aos montes nos últimos meses. Segundo a revista norte-americana, o caso de escolha de protagonista e diretor foi raro, já que as duas funções foram testadas ao mesmo tempo.

O timing também é ótimo. O personagem, cujos direitos ainda pertencem à Sony, deve estrear no universo cinematográfico da Marvel em Capitão América: Guerra Civil, cujas filmagens estão sendo realizadas neste momento – e estreia em 2016.

O Aranha é um personagem chave da trama da Guerra Civil nos quadrinhos. É neste arco que Parker revela a identidade secreta para o mundo – e, novamente, quem sobre é a Tia May, que parece não ter um segundo de paz, pobrezinha. Dificilmente a Marvel escancara a identidade secreta de Parker neste filme, tendo em vista que a Sony planeja três filmes solo do personagem, mas o Aranha deve fazer uma aparição no filme – assim torcemos.

Para lembrar, nos tempos de quase falência, a Marvel vendeu os direitos cinematográficos de alguns personagens para outros estúdios, para se salvar financeiramente.O Aranha foi adquirido pela Sony. Agora com uma saúde monetária das melhores possíveis, Marvel buscou um acordo com a Sony para levar o Cabeça de Teia para o seu universo cinematográfico em expansão. Para isso, a Marvel co-produzirá as aventuras solo do herói – e usará sua experiência bem-sucedida em filmes de herói para evitar histórias um tanto confusas como em O Espetacular Homem-Aranha.