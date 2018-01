Nina Becker vai da realeza ao concreto em novo clipe de ‘Voo Rasante’; assista

“Eu sou mais da imagem do que da palavra.”

A frase de Nina Becker, em entrevista para matéria publicada pelo Caderno 2, faz ainda mais sentido quando a artista lança um videoclipe.



Acrílico é o disco.

Incolor.

Voo Rasante é o clipe.

Todo filmado em preto e branco, para seguir a estética da capa do disco, das fotos de divulgação e do estado de espírito de Nina Becker com relação ao mundo.

O videoclipe de Voo Rasante, lançado nesta quarta-feira, 29, aqui no blog, foi produzido pela Tocavideos e tem direção de Fernando Neumayer e Luís Martino. A direção de fotografia assinada por Luís Martino.

Ela, que já foi Azul e Vermelho, frio e quente, nos seus primeiros discos solo, lançados em 2010, agora vem com o tudo ou nada.

O preto ou o branco.

Porque o mundo mudou, afinal, desde a estreia dela, a cantora da Orquestra Imperial.

Tornou-se assim.

Mais preto ou branco.

Mais nós ou eles.

É um mundo de “versus”, não aglutinador.

Como artista, Nina Becker é um espelho da sociedade. Reflete, em Acrílico, aquilo que está ao redor. Rebate. Bate.

E chegar em Voo Rasante, uma parceria com Jonas Já, é gritar pela liberdade de Nina Becker.

No meio do caos, do mundo dicotômico, ela canta sobre quem é.

Nina fez e a melodia, Jonas escreveu a letra.

Sobre ela.



Nina é o furacão dos versos que ela mesma canta.

Que é sentimento puro. É imagem.

É confusão

É o oposto desse mundo em preto e branco.

É a realeza dela, mesma. Como diz a própria canção.

Realeza e concreto.

Assista ao clipe de Voo Rasante, de Nina Becker: