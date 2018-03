Nicolas Cage como Superman? Filme dirigido por Tim Burton quase foi lançado

Ah, os anos 1990. Tim Burton havia realizado um bom trabalho com dois filmes baseados no Batman e estava prestes a fazer o mesmo com Superman. E, por mais brega e cintilante que o uniforme criado para o herói pareça ser, o longa tinha tudo para ser um estouro.

Superman Lives seria protagonizado por Nicolas Cage. O ator, até hoje, se diz muito fã de histórias em quadrinhos e vez ou outra bate na porta dos estúdios na tentativa de se transformar em um herói. Ele conseguiu ser o Motoqueiro Fantasma, mas, convenhamos, as duas produções do herói sequer deveriam ser citadas aqui.

O documentário The Death of “Superman Lives”: What Happened? decide ir a fundo na história. Em 1996, a Warner Bros chamou Kevin Smith para escrever o roteiro do longa que traria o Superman de volta às telonas. Com Burton no comando do longa, diversos artistas foram contratados para criar monstros e alienígenas assustadores que dariam trabalho ao Homem de Aço.

Jon Schnepp investiga o que aconteceu com a produção e, o principal, e se ela tivesse sido finalizada, o que veríamos? Há entrevistas com o Burton, com os produtores Jon Peters e Lorenzo diBonaventura, com os roteiristas Kevin Smith, Wesley Strick e Dan Gilroy, com o designer de produção Rick Heinrichs, o artista de efeitos especiais Steve Johnson, e muitos outros.

Segundo conta a história, o filme nunca conseguiu sair do plano das ideias por diferenças criativas entre todas as partes envolvidas.

Muitas histórias são citadas como a trama principal do longa. O vilão seria Brainiak, o robô inteligente que costuma dar dor de cabeça ao Superman nos quadrinhos. Batman e Lex Luthor também deveriam aparecer na telona. Mais importante que isso seria o fato de que Superman morreria no longa nas mãos de Apocalipse, como nos quadrinhos.

Assista ao trailer abaixo. Seja sincero, você não gostaria de ter visto este filme?

The Death of “Superman Lives”: What Happened?, um delírio nerd, entrará em cartaz nos Estados Unidos on dia 1º de maio. Ainda não há previsão de chegada ao Brasil.