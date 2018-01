Nada de cueca sobre a calça: 11 HQs adaptadas para o cinema que não são de super-heróis

Os Vingadores, Capitão América, Homem de Ferro, Superman, Batman. Os heróis se tornaram uma máquina de fazer dinheiro em Hollywood, graças ao bom desempenho das primeiras produções, no início do século 21. Uma indústria cresceu e aprendeu a adaptar as HQs para as telonas e abriu espaço para produções que não são baseadas em personagens que teimam em usar a cueca por cima das calças – também conhecidos como heróis.

Fizemos, aqui, uma lista de 11 quadrinhos adaptados para o cinema que fogem desse estereótipo e, ainda assim, merecem ser assistidos. Sair da dicotomia de heróis dos quadrinhos, de herói e violão, moral acima de tudo, traz profundidade nas páginas das HQs e é extremamente atraente para o cinema.

Como é o caso de Kingsman: Serviço Secreto, filme que está Atualmente em cartaz no Brasil – e é imperdível, aliás. Veja abaixo: