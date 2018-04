‘Me Libera, Nega’, música candidata a ser hit do carnaval e amada por Caetano Veloso, ganhou fama em uma viatura policial

Qual será o hit do carnaval 2017: ‘Deu Onda’ ou ‘Me Libera, Nega’?

Na virada de 2016 para 2017, o Rio de Janeiro, calorento e suado que só ele, cantou “Deu Onda”, do MC G15. Parecia que o hit do carnaval já tinha dono.

O carioca criado no litoral paulistano MC G15, com seu funk rasteirinha chiclete, contudo, ganhou um concorrente.

“Me Libera, Nega”, de MC Beijinho, é mais um desses sucessos improváveis.

Antes de assumir o nome artístico, o MC era Ítalo Gonçalves. Aos 19 anos, o jovem foi preso ao tentar roubar dois aparelhos celulares em Salvador, onde nasceu e vive até hoje.

O assalto foi malsucedido e Ítalo, preso. No porta-malas do carro policial, o jovem foi entrevistado por uma emissora de TV local. Em vez de responder às questões do repórter, Ítalo viu a chance de mostrar a música criada três anos antes, para uma carioca por quem se apaixonou e nunca mais encontrou.

Assista um trecho da quase entrevista:

A ideia do rapaz deu certo.

Ítalo se tornou MC Beijinho. “Me Libera, Nega” já toca em Salvador em alta rotação e, aos poucos, se espalha pelo País.

Caetano Veloso, famoso por reverenciar a cultura popular como poucos artistas da seu quilate, adorou a música.

Em um vídeo publicano no Facebook do artista, ele aparece tocando a canção em voz e violão. Sem a batida típica do Olodum fundida com o funk levinho de Mc Beijinho, Caetano mostra a ternura que há na faixa. Assista:

Em entrevista ao G1, inclusive, o baiano disse: “Eu amo essa música desde a primeira vez que ouvi. É uma canção terna, bem escrita e bem sentida. E Ítalo canta muito bem. Se for cantada nas ruas pela multidão, isso será um desses fatos do carnaval baiano que fazem a gente chorar de emoção.”

Se “Deu Onda” era a principal candidata ao prêmio de “música do carnaval”, “Me Libera, Nega” chega com força já em 2017. A música de MC G15, sucesso do fim de 2016, precisa sobreviver até 25 de fevereiro. Enquanto isso, a rival, está em ascensão.

Ouça as duas e, comente abaixo, qual é a sua aposta para ser a música da folia de 2017.

“Me Libera, Nega”:

“Deu Onda” (versão “o pai te ama”):