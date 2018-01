Mahmundi volta aos tempos dos bailes de charme e chama para dançar em ‘Imagem’

Como nos bailes de charme, musicalmente nascidos daquele soul da Filadélfia e adaptado ao soul e funk brasileiro, Mahmundi convoca os amigos (e fãs) para dançar com Imagem, a primeira música do novo EP da carioca, agora uma contratada da gravadora Universal Music.

Estar em um grande label, contudo, não mudou a forma da multi-instrumentista chamada Marcela Vale. O oposto, talvez tenha lhe dado ainda mais força para seguir por um direcionamento que o álbum Mahmundi, bastante elogiado pela crítica (inclusive pelo Estadão aqui e aqui), já flertava.

Era o flerte com a noite. Assumidamente dançante. Corajosamente apaixonada. “Esse é o tempo que quero com você”, canta ela em Imagem, a primeira das cinco canções do trabalho a ser lançado em outubro.

“Ainda estou na fase de descobrir quem eu sou como uma produtora de música”, contou a artista ao Outra coisa, pouco antes de se apresentar na festa de lançamento do videoclipe da canção (assista abaixo), promovida pela major.

“Tenho tido vontade de produzir muito a partir liberdade artística que eu criei desde o início”, explica ela. “Quero também desmistificar a coisa de que tal artista ‘se vendeu’ por assinar por uma grande gravadora. É diferente quando se tem uma assinatura, uma personalidade e sabe que é hora de dar um próximo passo. Para mim, esse é o momento.”

“Imagem, para mim, é isso. São conexões. Refletir sobre esses novos cantos musicais.”

A canção é uma parceria de Mahmundi com Hugo Braga, Leo Justi e Lux Ferreira – o último, hitmaker, é companheiro das antigas da moça.

“Descobri que não sou uma banda indie, daquelas que faz tudo sozinha”, avalia Mahmundi. “Fui descobrindo, ao longo do tempo, que gosto de dar a liberdade aos que estão ao meu redor. Quero que sejamos uma banda, mesmo. O disco não funcionaria se fosse um trabalho individual. Fui explorar o universo deles, novas músicas.”

Ela, por fim, completa: “Esse novo disco vai ser uma aventura”.

Assista ao clipe de Imagem, dirigido por Artur Miranda: