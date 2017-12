‘Liga da Justiça’: novas imagens mostram J.K. Simmons como Comissário Gordon no estilo noir e Batman com novo uniforme

A nova Liga da Justiça está tomando forma, sob a direção de Zack Snyder.

Para começar, já assistiu ao trailer do filme lançado na Comic-Con de San Diego? Dê uma olhada:

Sombrio? Um pouco. A DC e a Warner, que estão tentando criar esse universo cinematográfico com os personagens da editora de quadrinhos, parecem ter entendido que é preciso trazer um pouco de leveza para seus filmes. Batman Vs Superman: A Origem da Justiça, lançado no ano passado, foi um exemplo de que sisudez demais não faz bem – além de outros buracos no roteiro e da pífia justificativa para que os dois do título fizessem as pazes.

Pois a sequência desse universo compartilhado de longas-metragens passa agora por Liga da Justiça, filme cuja apresentação dos personagens principais, como Mulher-Maravilha, Ciborgue, Aquamen, Flash e, claro, o Batman, já havia sido adiantado em BvS.

Agora, novos detalhes do filme cujo lançamento está previsto para novembro de 2017, começam a pipocar. Um dos mais interessantes foi revelado pelo próprio Snyder. O personagem de J.K. Simmons já havia sido anunciado como o novo Comissário Gordon desse novo universo – havia até a notícia de que o ator estava fazendo exercícios para criar músculos para interpretar o personagem.

A foto divulgada pelo diretor do filme, contudo, vai na contramão desse Gordon “atlético”. Veja abaixo:

Na bela imagem (e isso Snyder é mestre) há esse clima noir que não deve chegar à telona, mas impressiona. Gordon desobstrui o bat-sinal e pede ajuda do Batman em uma noite em Gotham. Sabe-se que não haverá muito espaço para o personagem em Liga da Justiça, mas que ele será importantíssimo para o filme só do Morcegão, que será dirigido pelo próprio Affleck.

Outra imagem recente mostra um novo uniforme do Batman. Algo mais tático, mais brutal e mais próximo daquilo imaginado por Christopher Nolan na elogiada trilogia O Cavaleiro das Trevas. Veja abaixo:

Curioso como esse uniforme, principalmente o capacete, é similar ao usado por Coruja, o personagem de Watchmen, outra seminal HQ levada para as telonas por Snyder. Veja por você, mesmo.

Liga da Justiça tem estreia prevista no Brasil para 16 de novembro de 2017.