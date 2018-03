Khal Drogo surfista? Liga da Justiça já tem a primeira foto do novo Aquaman

Zack Snyder, mais uma vez através da conta dele no Twitter, conseguiu surpreender. Quando o mundo nerd clamava, pedia e até exigia por alguma novidade a respeito do filme Batman e Superman: O Alvorecer da Justiça, principalmente porque a Marvel, maior concorrente da parceria DC/Warner na disputa por bilheteria, tem uma novidade melhor do que a outra (quem aqui não comemorou o anúncio de que o Homem-Aranha estará ao lado de Homem de Ferro e Capitão América nos cinemas?). Torcíamos por um trailer, mas a imagem para mostrar o visual do Aquaman nos cinemas já dá algum sossego.

Jason Mamoa, o Khal Drogo de Game of Thrones, foi anunciado que interpretaria o Rei de Atlantis nos cinemas há tempos, mas existia um grande ponto de interrogação quando o assunto era como o personagem seria levado às telonas, um ponto importante, já que a chance de erro era gigantesca.

Eis, abaixo, Jason Mamoa como Aquaman (clique na foto para ampliar):

Uma versão meio Khal Drogo surfista, não?

Ainda assim, com uma identidade extremamente própria, buscando referências em diversas fases do personagem nos quadrinhos, como a armadura cobrindo um braço, como um gladiador, e, o mais interessante, as tatuagens tribais polinésias. A escolha pelas tatuagens dialogam com a ideia de escolher Mamoa para interpretar o personagem por conta dos antepassados dele, já que o ator nasceu no Havaí.

Na foto, as palavras “unite the seven”, ou “una os sete”, em tradução literal, querem dizer duas coisas, ambas interessantes, pelo menos nos rumores.

Uma possibilidade levantada pelos fãs é que o pôster se refira aos sete integrantes da Liga da Justiça, que são: Batman, Superman, Aquaman, Mulher Maravilha, Flash, Lanterna Verde e Ciborgue. Deles, apenas o Lanterna Verde não tem uma previsão de reestreia nos cinemas, já que a versão com Ryan Reynolds não vale.

Outra teoria, mais provável, é uma referência aos sete mares e, talvez, alguma indicação sobre o papel do nosso querido herói-peixe tanto em Batman e Superman, como na aventura solo dele, prevista para 2018, e nos dois filmes da Liga da Justiça, que chegarão aos cinemas em 2017 e 2019.