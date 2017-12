Kill Moves absorve referências a partir do rock dos anos 1980 para criar atmosfera densa com a guitarra no talo; ouça o EP ‘Transition’

São poucas as informações disponíveis sobre o Kill Moves, nova banda a ingressar no casting dos Balaclava Records, o selo cool paulistano que irá trazer, em fevereiro, o Primal Scream para o Brasil.

São quatro integrantes – Vitor Jabour (voz e guitarra), Estevão Maldonado (baixo), Adolfo Lothar (guitarra) e Yago Phelipe (bateria) -, vindos de Belo Horizonte e com um EP já lançado, disponível no Bandcamp dos caras.

Talvez seja um mistério proposital (ou talvez não, risos), mas é até mais interessante assim.

O que importa é que o Kill Moves se apresenta pela música que produz.

Pela densidade.

Pelo mergulho nessa massa sonora, de guitarra e baixo com o volume no talo.

Pelos vocais dobrados no segundo plano, como coadjuvantes, não protagonistas.

É desta forma que o Kill Moves estreia na Balaclava Records, com o novíssimo EP Transition, lançado com exclusividade aqui no blog.

Com três músicas, a banda prepara o salto. É uma imersão, um convite para deslizar por um tobogã até a chegada nessa piscina de substância morna, espessa, gelatinosa. E ali ficamos, flutuando.

Celebrate, Down With Me e Godspeed trazem ecos do rock surgido a partir dos anos 1980, com o shoegaze, com a visceralidade do punk e os vocais cheios de angústias.

O clipe de Godspeed foi lançado pelo blog Popload, do colega Lucio Ribeiro, e pode ser assistido abaixo:

A banda se descreve desta forma: “música surreal feita por pessoas ordinárias (ou vice versa)”.

E talvez seja por aí, mesmo.

O Kill Moves terá uma agenda agitada nos próximos dias. A partir de quinta-feira, 7,eles se apresentam no Teatro Odisseia, no Rio, e seguem para dois shows em São Paulo, na Breve, na sexta, 8, e no Fabrique Club, no sábado, 9. Por fim, tocam no John Bull, em Curitiba, no domingo, 10. Fique ligado nos shows dos rapazes pelo Facebook da banda.

A apresentação de sábado, na Breve, integra a programação da incrível SIM São Paulo (a Semana Internacional de Música). Na Noite Balaclava + Quebec, eles tocam ao lado de Mannequin Trees, Nuven e dos canadenses do Kroy e We Are Wolves.

Ouça Transition, o EP do Kill Moves:

