Keila Gentil, ex-Gang do Eletro, canta a efervescência do baile com a nova música ‘Vai Tremer’

Desde fevereiro deste ano oficialmente fora da Gang do Eletro, Keila Gentil, agora, é um furacão solo.

Com Vai Tremer, o primeiro single do novo disco (cujo lançamento deve ocorrer ainda neste ano de 2018), a cantora dá indícios do que esperar trabalho: gêneros que se misturam, um olhar atento ao seu redor e um frequente convite à dança.

Vai Tremer foi lançada nesta sexta-feira, 27, e está disponível no player ao final do texto e em todas as plataformas digitais (escolha a sua favorita aqui).

A canção é síntese de quem é Keila. A fusão de ritmos, que vão do reggaeton à cúmbia, os versos que retratam a realidade – no caso, a mulher da periferia é a protagonista aqui -, e refrão que gruda e martela.

A produção da música é assinada por Felipe Pomar e MannoLipe.

Nascida da cultura do tecnobrega, ao lado da Gang do Eletro, Keila lançou seu primeiro EP solo sob seu nome pela gravadora Deck, no ano passado. O trabalho trazia seis músicas produzidas por DK ProEfx.

O novo disco se chamará PerifaPop, um título que, mais uma vez, escancara a origem de Keila, nascida e criada na periferia de Manaus. “A ‘perifa‘ é a essência do meu som”, diz a cantora, em Vai Tremer.

Rainha do treme, como Keila é chamada, a artista de 27 anos faz, agora, o convite para que o ouvinte trema com ela.

Ouça Vai Tremer: