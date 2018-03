[Humor]: 46 reações ao vídeo de Jon Bon Jovi cantando em um casamento

[Uma pausa nas nerdices, que aliás andam meio paradas, para um grande momento da música internacional]

Deve ser difícil ser Jon Bon Jovi.

O sujeito, líder do Bon Jovi e dono de incontáveis e grudentos hits do hardrock (farofa), não deve conseguir ir a um casamento de conhecidos sem ser importunado por pedidos de que ele suba ao palco e solte a voz.

Foi o que aconteceu recentemente, quando ele estava em um casamento na Flórida, Estados Unidos, e foi obrigado a cantar Livin’ On A Prayer em uma versão que parecia ter saída de algum karaokê de qualidade duvidosa.

Se você não assistiu ao vídeo, assista.

Agora, abaixo, em sequência, as reações ao acontecido. Uma dica: leia enquanto o vídeo estiver sendo reproduzido.

1 – Nossa, isso que eles estão tocando é Livin’ On A Prayer?

2 – Sim, definitivamente, é uma versão banda de churrascaria de Livin’ On A Prayer.

3 – Por que a câmera está insistindo em filmar esse sujeito grisalho?

4 – Rapaz, Jon Bon Jovi parou de pintar o cabelo, é isso?

5 – Bon Jovi é foda. Não importa a versão, a galera sempre canta o refrão em coro.

6 – Que desagradável essa pessoa que levantou da sua mesa para filmar as reações do Jon.

7 – Ele deu um sorrisinho amarelo pra câmera. Ele também não gostou da intromissão.

8 – Aliás, talvez ele seja a pessoa mais desconfortável nessa festa toda.

9 – Não, não. A pessoa mais desconfortável é o senhor atrás do Bon Jovi, que parece ter algum problema em bater palmas no ritmo da música.

10 – Aimeudeus, a cantora está indo até o Jon Bon Jovi e ele está fazendo careta.

11 – Isso vai dar errado.

12 – Jon Bon Jovi manda um “you got it” quando ela canta o primeiro refrão.

13 – Do tipo: “Me deixa comer meu escondidinho de carne em paz, moça”.



14 – Ele tá com um olhar meio perdido, provavelmente lembrando dos bons e velhos tempos quando compôs essa música e vivia o auge.

15 – E agora está aqui, num casamento qualquer, vendo sua música transformada nisso aí.

16 – Ele deveria ter parado de pintar o cabelo faz um tempo já, não acham? Digo, até que foi menos traumático do que se poderia esperar.

17 – Jon tá fazendo uma cara de “ah, foda-se”

18 – ELE TÁ PEGANDO O MICROFONE DA MOÇA!

19 – Ufa, vai acabar essa versão de karaokê da Roosevelt.

20 – Ele deve estar pensando: “Por que eu não fiquei em casa assistindo ao jogo de basquete, mesmo?”

21 – “Se é para destruir a música, que seja eu mesmo a fazer isso”, diz a expressão do Jon Bon Jovi.

22 – Xiiiii. Ele tá meio sem voz, tadinho.

23 – Tudo bem, né? O sujeito gastou esse gogó como poucos nas últimas três décadas.

24 – Ele bate umas palminhas para ver se a banda acelera um pouco esse andamento.

25 – É rock, afinal, não um standard de jazz, caras.

26 – A banda não sacou a mensagem.

27 – Eu estou bastante incomodado com o sujeito que toca o trompete.

28 – A cantora tá realmente feliz com isso tudo, né?

29 – Moça, você já convenceu o Jon Bon Jovi a cantar. Agora, fica quietinha um pouco.

30 – Jon, malandrão, tá deixando de cantar os versos mais agudos. Acho justo. Ele não precisa passar por isso, sabe?

31 – Afe. Tem um solo de trompete.

32 – A moça diz algo no ouvidinho do Jon Bon Jovi.

33 – E ele: “Tá bom. Senta lá, Claudia”.

34 – “Com’on, Jon”, diz a moça. Com’on para onde?

35 – Vixi. Jon foi cantar uma outra estrofe. A banda foi para o refrão de novo.

36 – Definitivamente, Jon agora é a pessoa mais desconfortável do local.

37 – Até a noiva sacou que deu essa parte deu bem errado.

38 – “One more time”, diz a cantora, animada.

39 – Jon fez biquinho. Ele fez BIQUINHO.

40 – “Tira o microfone da minha cara, por favor?”

41 – Jon começa a bater palmas antes da música acabar.

42 – Ele já não aguenta mais isso, coitado.

43 – Ufa, acabou.

44 – Não acabou, não! A banda emendou um U2, é isso, produção?

45 – Ah, ufa, acabou, mesmo

46 – Droga, eu até queria ver como o Jon Bon Jovi ia se sair imitando o Bono.