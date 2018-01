Filme do Deadpool ganha primeira foto – e o que devemos esperar?

“Com um grande poder vem grandes irresponsabilidades.” Assim Ryan Reynolds anunciou a primeira foto oficial de Deadpool, o filme baseado no personagem de mesmo nome que será protagonizado por ele, na conta pessoal do Twitter.

A foto, uma pose meio “gata-da-playboy-ao-lado-da-lareira”, tem o humor que podemos esperar de Deadpool, mas ainda é pouco para tirar o trauma deixado pelo personagem naquele tenebroso X-Men Origins: Wolverine, de 2009.

Aquele Wade Wilson, também intepretado por Reynolds, era um para ser uma versão melhorada de Wolverine (Hugh Jackman, nos cinemas), mas não passou de mais um erro na carreira de Reynolds no universo dos heróis nas telonas.

O filme estava engavetado até que o vídeo abaixo surgiu online. O humor, as cenas de ação surreais, a violência e até o fato do personagem falar diretamente com o espectador, no caso, conosco, fez com que os fãs do personagem pedissem para que os estúdios colocassem o longa em movimento. Deu certo.

Ryan Reynolds, que interpretava Wade naquele vídeo, foi confirmado para interpretar o mercenário mais desbocado do universo Marvel. T.J. Miller (Weasel), Gina Carano (Angel Dust), Ed Skrein e Morena Baccarin estão no elenco. Tim Miller é o diretor responsável pelo longa e o roteiro é assinado por Rhett Reese e Paul Wernick (dupla que criou Zumbilândia).

O filme tem estreia marcada para 12 de fevereiro de 2016.