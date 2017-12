Festival Coquetel Molotov anuncia programação de 2016 com Boogarins, Céu e o fino do indie nacional

Evento pernambucano ainda expande o alcance geográfico e anuncia edição em Belo Horizonte

Há tempos o festival No Ar Coquetel Molotov tem se destacado no cenário da música independente por ter uma das melhores curadorias musicais do País. A programação da edição de 2016 não foge da regra.

Pelo contrário, a escalação desse chegou para confirmar isso tudo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Se você quer saber o que há de mais fino no universo indie brasileiro, dê um jeito de estar na Coudelaria Souza Leão, no Recife, no dia 22 de outubro.

Baiana System, Karol Conka, Céu, Boogarins, Baleia, Tagore, Ventre, Jaloo, Barro (com participação de Juçara Marçal) e a Luneta Mágica são bons motivos para isso, não?

Veja bem, ninguém atualmente é capaz de fazer o público suar numa sincronia tão poderosa quanto o Baiana e seu novo álbum Duas Cidades. Conká é força bruta, enquanto Céu mostra, no seu novo disco Tropix, um desnude estético de canto doce e rouco.

O Boogarins já é banda grande, com destaque nos principais jornais do mundo agora. Baleia e Ventre, por sua vez, mostram como o Rio de Janeiro produz sons que vão da luz (Baleia) à escuridão (Ventre).

Tagore tem se enveredando pela psicodelia sintética e deliciosa e o também pernambucano Barro não mostra medo de falar de amor (em todas as formas) em seu disco de estreia. De Manaus, o Luneta Mágica é uma delícia sonora. Do Pará, Jaloo faz dançar e chorar.

E além disso tudo, atrações gringas – a norte-americana Deerhoof, a francesa Moodoïd e a espanhola Los Nastys – e apostas nacionais completam a programação.

Dá uma olhada no poster bonitão do festival:

Em 15 de outubro, o No Ar Coquetel Molotov debuta em solo mineiro. O festival desembarca no Espaço Centoequatro, em Belo Horizonte, com uma programação que inclui Pequeno Céu (BH), Sofia Freire (PE), Serge Erege (RJ), Mahmed (RN), Constantina (BH), Congo Congo (MG), Jam da Silva (PE), Deerhoof (EUA), Ava Rocha (RJ) e Boogarins com participação de Vitor Brauer (do Lupe Lupe e Xóõ).