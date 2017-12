Exclusivo: Wilco anuncia segundo show em São Paulo

Na falta de um show do Wilco em São Paulo, a banda de Chicago fará logo dois.

Um na sequência do outro.

Além da presença já confirmada do Wilco na programação do Popload Festival, que será realizado no sábado, dia 8 de outubro, a cidade terá a chance de ver a trupe liderada por Jeff Tweedy em um clima mais intimista.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A banda se apresentará no dia seguinte ao festival, no domingo, 9, no Auditório Ibirapuera e seus 806 lugares. Os ingressos começam a ser vendidos na próxima sexta-feira, 30, e vão custar R$ 20.

LEIA ENTREVISTA: Jeff Tweedy, do Wilco: ‘Sou bem menos interessante do que imaginam’

A nova data na agenda só pôde acontecer porque o show do grupo no Uruguai, marcado para o dia 10 de outubro, foi cancelado. Com isso, abriu-se essa vaga, preenchida pelo próprio Popload, em parceria com o Auditório – o show será realizado para comemorar os dez anos de existência da marca.

“Foi logisticamente impossível levar todo o nosso equipamento até o Uruguai. Tentamos enviar o equipamento que deixamos na Europa, mas também não deu certo”, explica Tweedy. “Não havia dinheiro ou tempo para isso. Tentamos por meses fazer dar certo, mas não conseguimos. Levar tudo do local do festival para outro, na mesma cidade, era muito mais fácil.”

Tweedy promete duas performances bem distintas. “Somos uma banda que se adapta muito bem ao ambiente, seja em um festival, seja em um teatro”, diz.

Por falar em Wilco, quer ouvir e saber mais de uma música da banda por dia? Recomendo uma visita ao blog do colega Alexandre Bazzan, o Bootleg.

Popload Social

O Popload Festival, cuja programação, além de Wilco, inclui Libertines, Ratatat, Battles e Ava Rocha, promove uma ação que troca doação de sangue ou trabalho voluntário por um ingresso para o evento.

As 140 vagas abertas para a edição deste ano já foram preenchidas, mas a organização do festival revelou que novas vagas serão abertas – os avisos saem sempre nas redes sociais do festival.

SERVIÇOS:

POPLOAD FESTIVAL

Urban Stage. R. Voluntários da Pátria, 498, 2309-4061. Sáb. 8/10, às 15h (abertura dos portões).

R$ 300 a R$ 500

WILCO NO POPLOAD 10 ANOS

Auditório Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. 9/10, às 19h.

R$ 20 (venda a partir de 30/9)

Ouça o novo disco do Wilco, Schmilco: