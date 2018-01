Exclusivo: OQuadro pinta a realidade áspera com pinceladas trovejantes no disco Nêgo Roque; ouça

“Pode vir”.

Porque OQuadro está de volta, cinco anos depois.

De Salvador, com um gancho no queixo chamado Nêgo Roque, o segundo disco de Jef Rodriguez (voz), Nêgo Freeza (voz), Rans Spectro (voz), Ricô (voz/baixo), Rodrigo DaLua (Guitarra e Synth), Vic Santana (bateria), DJ Mangaio (programações) e Jahgga (percussão).

Com a música Pode Vir, eles encerram o novo trabalho, lançado com exclusividade aqui no blog Outra Coisa (ouça no player abaixo) e realizado com o auxílio do Natura Musical.

Que petardo!

Desde Duas Cidades, álbum dos também soteropolitanos BaianaSystem, lançado no ano passado, não surgia um disco nacional com corpo tão robusto e mensagem tão certeira assim.

É disco para caixas de som com bons alcances para os graves, daquelas que sustentam as vibrações a ponto de causar tremedeira no peito.

Álbum pronto para o palco também. Para rodas de pogo furiosas, para reboladas até o chão, para se ouvir a mensagem.

É guitarra deslizando pelos graves, num diálogo apocalíptico com a percussão e as rimas, como em Muita Onda, faixa com participação de Emicida e DJ Gug.

“Eu sou a volta que o mundo dá”, diz o refrão.

Nêgo Roque é isso.

É a resposta.

É reativo.

É o conta-ataque.

Não é por acaso que esse zouk fundido com a guitarra abra o álbum.

“Eu acho que ainda é cedo ói /

Mas os calos são os mesmos que doem /

Tem que andar direito ói /

E arrancar do peito essa voz /

Eles são os mesmos ói /

E tudo ao redor que destroem /

Mais forte que os playboy /

Eu sou mais um negão de dreadlocks”, diz a primeira estrofe de Ainda é Cedo.

É a voz de quem luta para garantir os mesmos direitos daqueles que já nasceram com eles. É um álbum sobre diminuir as distâncias sociais entre aqueles que seguem a escalada degrau por degrau e enquanto outros nascem com espaço na escada rolante.

OQuadro não canta com discurso de vítima. Sua voz é combativa, incendiária.

É a experiência própria, a vivência dos integrantes d’OQuadro, a ganhar pinceladas em Nêgo Roque. Por isso, a potência.

Beats, samba, soul, trap, rap, rock. A embalagem é fusion, é a fusão, como o Brasil, um pedação de terra colonizado por todos os lados, social, cultural e economicamente.

Dessa união de estéticas, nasce um híbrido, uma linguagem própria. O quadro pintado pelo OQuadro.

Dentro da moldura, a aridez cotidiana é retratada sem concessões.

“Você não sabe o esforço aqui /

E me julga como se fosse um qualquer /

Se fosse tu, dava o fora daqui (vaza!) /

Dois mil e tantos, cê batendo em mulher /

Que você diz que é sua, mas não é /

Acorde pra vida, seu mané”, diz Me Diz Quanto Vale.

Nêgo Roque traz também as participações finíssimas de BNegão (em Nêgo Roque), e Indee Styla e Raoni Knalha (em Luz).

E chega ao fim com o queixo erguido. Como escrito lá em cima, com Pode Vir.

A narrativa, cíclica, de início, meio e fim, se encerra com um: “estamos prontos”.

E pode vir.

Ouça Nêgo Roque, d’O Quadro (se preferir o YouTube, clique aqui):