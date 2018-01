Exclusivo: HQ que inspirou ‘Kingsman – Serviço Secreto’ ganhará lançamento de luxo no Brasil

A vida de espiões no século 21 não é como Sean Connery e, principalmente, Roger Moore nos fizeram acreditar que seria nos filmes de James Bond. A complexidade das relações humanas, a existência do ambiente virtual, tudo tira o glamour da vida de um espião e o transforma em gente como a gente.

Carregado de ironia e humor negro, o filme Kingsman – Serviço Secreto tem se saído como revelação da temporada de Hollywood justamente por não cair nas armadilhas do gênero e, quando o faz, é por vontade própria.

Obviamente, palmas para Matthew Vaughn diretor e roteirista da adaptação para as telonas. Mas a grande ovação tem uma outra direção: Mark Millar. Um dos gênios dos quadrinhos atuais, criador de Kick Ass e de nada menos do que a saga da Guerra Civil, que abalou o universo da Marvel nas HQs e será adaptada no terceiro filme do Capitão América, ele criou a história que assistimos nas telonas, recriadas por atores como Colin Firth, Michael Caine, Samuel L. Jackson e Taron Egerton.

Millar assina o texto de Serviço Secreto e os desenhos são de autoria de ninguém menos do que Dave Gibbons, mestre de Watchmen, uma das HQs mais importantes de todos os tempos. Foram 6 edições, lançadas originalmente nos Estados Unidos entre abril de 2012 a abril de 2013.

A Panini compilou todas as edições em um só álbum de luxo. Com exclusividade, o Nerdices revela que o encadernado de luxo, com 172 páginas, capa dura, miolo couché e extras como imagens de esboços e comentários dos autores, chega às livrarias e lojas especializadas a partir desta sexta-feira, 13. O preço sugerido é R$ 42.

Assista ao trailer de Kingsman – Serviço Secreto, atualmente nos cinemas.