Esquadrão Suicida, com Jared Leto como Coringa, ganha novo trailer ao som de Queen

Ter Bohemian Rhapsody, do Queen, como trilha sonora de um trailer, já é metade do caminho para um bom novo trailer. Com os insanos vilões de Esquadrão Suicida, tudo parece se encaixar da melhor maneira possível.

Na madrugada desta quarta-feira, 20, a Warner colocou na rede a mais recente prévia do filme de David Ayer na qual o tão esperado novo Coringa, interpretado por Jared Leto, brilha em mais cenas.

O personagem de Leto ganha mais destaque neste vídeo do que na prévia anterior, mostrando detalhes de momentos insanos e ainda um pouco da prévia da origem de Arlequina, vivida por Margot Robbie.

A música do Queen ajuda a trazer o clima de desolação e desespero sentidos pelos personagens do Esquadrão Suicida – criminosos de segurança máxima enviados em missões impossíveis (ou suicidas, é claro), com a garantia de liberdade.

Vamos ao trailer?

O filme de Ayer, que estreia em 5 de agosto deste ano, traz ainda Will Smith como o Pistoleiro, e reúne também os vilões Amarra (Adam Beach), Capitão Bumerangue (Jai Courtney), Magia (Cara Delavigne), Katana (Karen Fukuhara), Rick Flagg (Joel Kinnaman), Crocodilo (Adewale Akinnuoye-Agbaje) e El Diablo (Jay Hernandez).

Veja, abaixo, cenas de bastidores e um encontro de Batman com Coringa – outro provável flashback de Arlequina.