Darth Vader dá as caras em novo trailer de ‘Rogue One: Uma História Star Wars’

Filme estreia nos cinemas brasileiros em 15 de dezembro

O universo de Star Wars será expandido de vez nos cinemas. Rogue One: Uma História Star Wars é o primeiro filme derivado da franquia que não necessariamente segue a trajetória da família Skywalker, protagonista, de uma forma ou de outra, dos outros sete filmes da franquia.

O novo trailer (segundo até agora) do longa mostra mais detalhes do passado de Jyn Erso, a protagonista interpretada por Felicity Jones, e indica a participação do pai dela, vivido por Mads Mikkelsen, na criação da poderosa Estrela da Morte.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para quem não se lembra, a Estrela da Morte foi uma arma criada pelo Império e apresentada no filme Star Wars: Uma Nova Esperança, cuja potência do seu disparo é capaz de destruir um planeta inteiro – e ela foi destruída por Luke Skywalker ao final daquele longa.

O trailer de Rogue One, que traz Darth Vader de relance, para a alegria dos fãs do vilão, também ajuda a dar a real dimensão da força rebelde. Que é praticamente nula. Enquanto o Império segue cada vez mais poderoso.

Assista ao trailer:

Rogue One: Uma História Star Wars, dirigido por Gareth Edwards, do remake de Godzilla, chega aos cinemas em 15 de dezembro.