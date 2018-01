Com trailer de ‘Guardiões da Galáxia Vol. 2’, 2017 já tem seu personagem mais adorável: Baby Groot

Filme dirigido por James Gunn chegará às salas de cinema do Brasil em 4 de maio

Anote aí: em 2017 será o ano do Baby Groot.

A versão jovem de Groot, o homem-árvore de Guardiões da Galáxia, de 2014, volta ao segundo filme da franquia da Marvel, novamente sob a direção de James Gunn, ainda mais adorável.

O trailer do filme, cujo nome oficial é Guardiões da Galáxia Vol. 2, escancara a fofura do personagem que só sabe dizer três palavras, “I am Groot”. Confira:

Não é uma lindeza?

Próximo do lançamento do longa no ano que vem, Baby Groot estará em todos os lados, cartazes e brinquedos para crianças e adulto. Pode apostar.

Para quem não se lembra, ao fim do primeiro longa, Groot adulto se sacrifica ao criar um casulo para proteger seus companheiros – Peter Quill (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Drax (Dave Bautista) e Rocket (Bradley Cooper).

O alienígena não morreu e voltou a florescer. Na cena final, é possível ver Groot plantado em um vaso, dançando ao som de Jackson 5.

Guardiões da Galáxia de 2014 é um dos melhores filmes da Marvel e não é por acaso. Um grupo de personagens pouco conhecido por aqueles não tão letrados nos quadrinhos foi alçado ao primeiro escalão muito graças ao trabalho feito pelo diretor James Gunn.

Cheio de cor, bom timing de piadas, ação e uma trilha sonora impecável, cheia de hits dos anos 1980, o filme fugiu da fórmula que o Marvel Studios tanto gosta e introduziu o espaço sideral naquele que é chamado de Universo Cinematográfico da Marvel. Ponto para Gunn.

O diretor, aliás, esteve em São Paulo no fim de semana para participar da Comic Con Experience e, mesmo sem poder dizer muito sobre o filme, contou ao repórter do Caderno 2, Luiz Carlos Merten, que a nova aventura pretende ir a fundo nos personagens agora estabelecidos.

“O primeiro filme foi a surpresa. Ninguém sabia direito o que esperar, nem eu, quando comecei a trabalhar, também sabia até onde chegaríamos. O sucesso relaxou todo mundo. O um era a apresentação, o dois vai aprofundar essas figuras, seus afetos, as relações entre eles.”, disse.

Guardiões da Galáxia Vol. 2 em uma só palavra? Gunn prefere duas: “Heartbreaking, emocionante.”

Leia a entrevista completa aqui.

O longa estreia nos cinemas em 5 de maio de 2017.