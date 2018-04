Com participação de Emicida, trio 3030 reflete sobre os caminhos percorridos e lança clipe de ‘Febre de Mudança’

Pelo cenário desértico do clipe de Febre de Mudança, lançado nesta quarta-feira, 4, Bruno Chelles, Luan LK e Rod, integrantes do 3030, caminham debaixo de sol. Refletem sobre como chegaram até aquele momento. São dores, dessabores. São amores e alegrias, também.

Febre de Mudança, faixa de Alquimia, o terceiro disco da trilogia de discos do trio dos mais good vibes do hip-hop nacional, lançado em março deste ano, é o canto (e as rimas) que escancara a mensagem pela qual acreditam seus três integrantes.

Puxam, com um flow que flutua com leveza, pelo momento de reflexão, afinal, o passado não se muda, mas é importante entendê-lo para buscar o caminho a seguir no futuro.

Desta forma, Emicida funciona, como eles dizem, como um guru, essa figura que já percorreu o caminho hoje diante dos 3030. Ele canta na faixa do disco e está, no vídeo, como esse personagem que supervisiona a caminhada dos jovens rappers – a saída de cena de Emicida, no vídeo, como a partida de Obi-Wan Kenobi, o Jedi do Star Wars de 1977, é simbólica, mesmo que a referência não fosse intencional.

“Quando a gente começou em 2008, ele já ganhava prêmio, cantava com Caetano Veloso“, conta Rod sobre o rapper paulistano.

“A gente se identifica com o rap dele, é inteligente e sempre preocupado com assuntos importantes. Ele é uma referência artística e também como empreendedor”, explica.

Emicida comanda, com o irmão Evandro Fióti, o selo-marca-e-muito-mais Lab Fantasma. Os 3030 coordenam o selo Novo Egito.

Dirigido por Pedro Coqueiro, o vídeo de Febre de Mudança foi realizado em Arraial do Cabo e Rio de Janeiro e pode ser assistido abaixo, com exclusividade no blog.

Antes disso, contudo, a música também ganhou uma versão acústica, gravado no estúdio do Lab Fantasma, que também pode ser encontrado no final do texto, e dirigido por Adilson MP e Ana Carolina Basílio.

Se Alquimia, o disco do 3030, é um canto sobre mudança e transmutação, Febre de Mudança traz, na sua essência, o coração da composição do trio. Como diz seu refrão:

“Viver, sorrir, sentir a paz chegar /

Esquecer o mal que passou /

Peço a Orixá o melhor pra mim /

E o resto é proteção Promessa, promessa”

Assista ao vídeo de Febre de Mudança, com Emicida:

Febre de Mudança, participação de Emicida, em versão acústica: