Com Mutantes, Mano Brown e Baiana System, Festival Bananada escala o fino da música brasileira de ontem, hoje e amanhã

Que baita festival de música é o Bananada, em Goiânia, não é?

Criado em 1998, ele só cresce – tal qual a efervescente cena da cidade. Quando comemorou 15 anos, em 2013, o Bananada anunciou 50 atrações. Nesta terça-feira, 21, foram revelados os nomes das 100 (!!!) bandas e artistas que integram o line-up da edição deste ano.

São nomes bons que não acabam mais. Assista ao vídeo abaixo:

Sim, você não leu errado. O festival independente traz o ontem, o hoje e o amanhã da nata da música brasileira. De Os Mutantes, banda que segue firme sob o comando da guitarra e da voz de Sérgio Batista, a Baiana System, a banda de Salvador que tem o melhor show da atualidade.

Nesse miolo, há espaço para o boogie do Mano Brown e para a doçura etérea de Céu. Para Maria Gadú e seu disco mais introspectivo ou para o Boogarins, criado na casa, com suas asas cada vez mais abertas a voar pelos ventos da psicodelia.

E ainda tem Karol Conka, Liniker, Tulipa Ruiz, os ótimos Carne Doce e Teto Preto. A lista completa está abaixo e é difícil não se animar com tanta banda/artista boa/bom.

19º Festival Bananada Goiânia

Centro Cultural Oscar Niemeyer (GO-020, Goiânia, Goiás)

De 8 a 14 de maio de 2017.

R$ 110 (sete dias de evento); R$ 90 (três últimos dias de festival)

Mais informações, visite o site do festival

Lista das atrações do Bananada (prepare o fôlego):

Os Mutantes

Mano Brown

Céu

Baiana System

Maria Gadú

Boogarins

Karol Conka

Liniker e os Caramelows

Tulipa Ruiz

Carne Doce

Teto Preto

DJ Patife

Rakta

Orquestra Filarmônica de Goiás

Akua Naru (EUA)

Black Drawing Chalks vs. Hellbenders

Selvagem

Forgotten Boys

Scalene

Jaloo

PatrickTor4

Ventre

Perrosky (Chile)

Fióti

Clearance (EUA)

Romperayo (Colômbia)

Sinara

Plutão Já Foi Planeta

Outro Eu

The Baggios

Far From Alaska

Esdras Nogueira

Trem Fantasma

Lava Divers

Justine Never Knew the Rules

Rollin Chamas

Tagore

NeguimBeats

Magaly Fields (Chile)

Bruna Mendez

Hierofante Púrpura

Luziluzia

Wry

BRVNKS

Viní + Sants

Barro

Aeromoças e Tenistas Russas

Overfuzz

Mad Monkees

E A Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante

Terno Rei

Cesrv + Cybass

Come & Hell Live

Ombu

Ultra Vespa

JP Cardoso

Koogu Alex Justino + Morgana

Raça

Consuelo

Daniel de Mello

DJ Barata

João Canta Brandão

My Magical Glowing Lens

Niela

Chell

Honeyband

Sarah Abdala

Supervão

El Toro Fuerte

Luiza Lian

Laurent F.

Gabb Borghetti + Lucas Arr

Poltergat

Branda

Wine B

Engroove

ChicoTripp

Mellow Buzzards

Lari Pádua

Nick Mafra

Raul Majadas

Miêta

Papisa

Cherry Devil

Sheena Ye

B. Abdala

Peixefante

Gregor

Sotão

Lutre

Components

Manso