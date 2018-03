Com Jared Leto, Will Smith e Margot Robbie, trailer de Esquadrão Suicida é lançado

Já era hora. O trailer de Esquadrão Suicida, segundo filme da parceria Warner Bros e DC Comics para 2016, ao lado de Batman vs Superman: A Origem da Justiça, enfim foi lançado.

O vídeo era exclusivo para aqueles 6 mil felizardos que estavam presentes no Hall H, durante a Comic-Con realizada em San Diego no último fim de semana, mas o excesso de versões pirateadas, registradas em smartphones, “obrigou” o estúdio a divulgar para o mundo o primeiríssimo vídeo sobre o grupo de anti-heróis mais adorado dos leitores da DC.

E, vamos ser sinceros, que baita trailer.

Esquadrão Suicida, até aqui, era visto com certo receio dos fãs dos quadrinhos. Apreensão justificada, afinal, Warner/DC não são experts em criar esses universos cinematográficos compartilhados entre seus filmes. Diferentemente da Marvel, que o faz com elegância e primor desde Homem de Ferro, de 2008, a DC patina. O Homem de Aço é um bom filme, mas não deu pistas para qual lado o universo da DC iria – e destruiu metade da fictícia Metrópolis na batalha final entre Superman e General Zod.

Batman vs Superman é a sequência daquilo e, este sim, estabelecerá o futuro dos heróis da Casa de Ideias nas telonas. A destruição generalizada e o surgimento do Homem de Aço gerou um efeito cascata. Revoltou Bruce Wayne/Batman e elevou o nível dos vilões por aí. E aí chegamos ao Esquadrão Suicida.

Antes de mais nada, vamos ao vídeo?

E aí, o que achou?

E você não entendeu errado. O trailer mostra que teremos dois protagonistas ali, Will Smith e seu Pistoleiro e Margot Robbie, a adorável e perigosa Arlequina. Smith, aliás, é o centro emotivo do filme, isso já está mais do que claro. Por mais “vilão” que ele seja, sabemos que o ator é dado a estrelismos e não aceitaria interpretar alguém sem a redenção. Ele será o fator humano que nos fará relacionar com esses personagens.

Temos, obviamente, o novo Coringa, interpretado pelo aparentemente insano Jared Leto, mas a cena que encerra o vídeo está relacionada ao flashback da própria Arlequina. É ela a ameaçada pelo personagem, ainda no período pré-loucura e antes mesmo de se tornar uma vilã ensandecida, quando era ainda Doutora Quinn. Quem não sabe, a personagem sofre de uma espécie de síndrome de Estocolmo, no qual a vítima se apaixona pelo raptor.

Nas Hqs, o Esquadrão é um grupo de super vilões que aceitam realizar missões de alta periculosidade em troca da liberdade. O trailer mostra a gênese dessa equipe de desgarrados da sociedade, quando Amanda Waller, interpretada por Viola Davis, tem um jantar com figurões para anunciar seus planos de reunir os mais perigosos vilões para missões arriscadas.

A equipe dos cinemas, além de Arlequina e Pistoleiro, também é formada por Amarra (Adam Beach), Capitão Bumerangue (Jai Courtney), Magia (Cara Delavigne), Katana (Karen Fukuhara), Rick Flagg (Joel Kinnaman), Crocodilo (Adewale Akinnuoye-Agbaje) e El Diablo (Jay Hernandez). Bumerange e Magia ganham algum destaque no vídeo, mas é bem pouco.

O filme é dirigido e roteirizado por David Ayer, que recentemente exerceu a dupla no longa Fury. Esquadrão Suicida tem estreia marcada para 5 de agosto de 2016.

Veja, abaixo, cenas de bastidores e um encontro de Batman com Coringa – outro provável flashback de Arlequina.