Céu, Chico César, Maglore, Vanguart: Festival CoMA libera nova leva de atrações

Não bastasse a suculência toda nas atrações já anunciadas para a segunda edição do Festival CoMA (sigla para Conferência de Música e Arte), realizado em Brasília, que inclui o lançamento de Deus É Mulher, de Elza Soares, shows de Flora Matos, Linn da Quebrada, Plutão Já Foi Planeta, Maurício Pereira, Marcelo Jeneci, entre outros, a organização do festival solta mais uma leva de atrações, com exclusividade aqui no blog.

Na nova lista, mais crocância do indie nacional (e internacional), capaz de traçar um panorama da música produzida em território brasileiro.

Do consagrado Chico César, nome que se reinventa e se refaz, sempre com leveza, a Céu, cantora cuja carreira consistente tem, cada novo disco, na lista de melhores do ano.

Da potência de Xenia França, uma das vozes do Aláfia que, sozinha, é dona de um gogó e uma história para se ouvir e reouvir, à candura, por vezes agridoce, de Ana Muller.

Da estética dia nublado/dia de sol do Vanguart ao grito de libertação pop da Maglore. Do gostinho de novidade de gente como Scatolove e o inventivo Rafael Ops.

Do sabor da sempre instigante Mundo Live S.A. ao frescor estético e show enérgico da ÀTTØØXXÁ.

A lista inclui ainda os projetos solo de Gustavo Bertoni, vocalista da Scalene, e Beto Mejia, ex-Móveis Coloniais de Acaju, o chileno Apokalipo, Augusta, Jah Live, Rosa Luz, Alarmes, Aure e A Engrenagem.

Ufa – e novos nomes devem surgir em breve.

O Festival CoMA, chamado por esse que aqui escreve de Coachella do Cerrado, no ano passado, é uma adição interessante ao calendário de festivais independentes do País. Metade dele é dedicado à música no palco (com 50% de suas atrações locais) e, a outra, à conferência com debate do mercado fonográfico e suas diferentes frentes.

Em 2017, na estreia do CoMA, se apresentaram Scalene, Far From Alaska, Emicida, Lenine, Jaloo, entre muitos outros.

O festival será realizado nos dias 10, 11 e 12 de agosto, no gramado da Funarte, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Clube do Choro e Planetário. Os ingressos vão de R$ 40 (R$ 20, a meia-entrada), para cada dia de festival, a R$ 70 (R$35, a meia-entrada) para todos os dias. O passaporte que dá entrada à conferência e acesso aos shows custa R$ 125. Para comprar os ingressos, clique aqui.

Confira, abaixo, a lista com todos os shows anunciados até agora:

– Elza Soares

– Flora Matos

– Supercombo

– Linn da Quebrada

– Vitor Araújo.

– Marcelo Jeneci

– Maurício Pereira

– Thabata Lorena

– Menores Atos

– Sr. Gonzales

– Serenata Orquestra

– Machete Bomb

– Plutão já foi Planeta

– Pé de Cerrado

– Meu Amigo Tigre

– Muntchako

– Consuelo

– Ana Muller

– Apokalipo (Chile)

– ÀTTØØXXÁ

– Augusta

– Beto Mejia

– Céu

– Chico César

– Gustavo Bertoni

– Jah Live

– Maglore

– Mundo Livre S.A.

– Rafael Ops

– Rosa Luz

– Scatalove

– Vanguart

– Alarmes

– Xenia França

– Aure

– A Engrenagem