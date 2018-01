Centro da Terra comemora o 1º ano do Segundamente com shows de Tiê, Tatá Aeroplano, Negro Leo e elenco (quase) completo

Poxa, Rafael Castro. Faltou você.

O Centro da Terra, em março deste ano, decidiu abrir seu palco no simpaticíssimo teatro da zona oeste de São Paulo para a música.

Chamaram Alexandre Matias, o cara do Trabalho Sujo e mais um sem número de projetos, para a criarem uma nova plataforma para escoar a (boa) música produzida por aqui.

Nascia, ainda sem esse nome, o Segundamente.

Todo mês, um artista teria quatro segundas-feiras para experimentar shows e espetáculos no palco do espaço.

O primeiro chamado foi Tatá Aeroplano, que comemoraria os 15 anos da sua inventiva carreira.

Ainda mostrou pela primeira vez no palco o repertório do delicado trabalho criado ao lado de Bárbara Eugênia chamado Vida Ventureira.

De primeira, Tatá Aeroplano sacou qual era a intenção e Matias e do Centro da Terra. A ideia é estabelecer o “estar lá” como fundamental – e assim se fomenta a cultura, aliás.

O show de Vida Ventureira de Tatá e Bárbara, em março, foi único. Diferente, é claro, do que se ouve no disco que saiu só em agosto.

Assim se deu com Tiê e o repertório do disco mais recente, Gaya, um mergulho num pop docemente dolorido, como um salto em uma piscina morna em um dia frio. O álbum saiu só em novembro e não foram todas as músicas mostradas em uma segunda-feira de maio incluídas no trabalho.

A lista de feitos individuais do Segundamente é enorme. Saulo Duarte, d’A Unidade, fez soar os primeiros acordes solo sem a banda ali. Negro Leo estreou Action Lekking, um dos álbuns mais ousados e interessantes do ano, ali também.

E o que dizer de Maurício Takara, que registrava a apresentação da segunda-feira anterior para usá-la como base na segunda seguinte? Criando, ao fim, uma narrativa e única a partir de quatro noites de música?

O ponto é que o Centro da Terra, localizado na região de Perdizes, Sumaré e Pompeia, tinha obstáculos a ultrapassar. A localização era uma delas. Embora seja morada de artistas, produtores e jornalistas, os bairros da zona oeste não tinham a cultura do show nas suas proximidades.

Outra questão: show às segundas? Mais um acerto.

O horário é amigável aos que acordam cedo na terça, com início marcado para às 20h.

E a própria escolha do dia da semana minimiza a concorrência de outras ações culturais pela cidade, hehehe.

Na última segunda-feira, 27, Alessandra Leão apresentou seu quarto show, encerramento a sua “temporada de titular”.

Agora, Matias e o Centro da Terra reunirão (quase) todos os titulares dos meses do Segundamente, com exceção de Rafael Castro, que se apresentou em setembro.

São eles: Tatá Aeroplano (março), Negro Leo (abril), Tiê (maio), Thiago França (junho), Luísa Maita (julho), Maurício Takara (agosto), Saulo Duarte (outubro) e Alessandra Leão (novembro).

A celebração ainda foi capaz de reunir as artistas que se apresentaram nos meses nos quais havia uma segunda-feira “a mais” no calendário. Estarão presentes Iara Rennó, Papisa (projeto de Rita Oliva) e Luiza Lian.

Quando? Segunda, óbvio.

Dia 4, a partir das 20h.

Centro da Terra. R. Piracuama, 19, Sumaré, tel. 3675-1595.

Confira, abaixo, alguns momentos do Segundamente, no Centro da Terra, nas fotos lindíssimas de Fran Rockita: