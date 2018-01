Boogarins, com primeira música em inglês, expõe crítica à passividade; ouça

Banda brasileira lança a música ‘A Pattern Repeated On’e se prepara para turnê nos EUA

Há, nas mais recentes canções criadas pelo Boogarins, um sentimento de inquietação. Já era um flerte com canções mais carregadas de reflexões sobre a vida cotidiana no disco mais recente deles, Manual (ou Guia Livre de Dissolução dos Sonhos), ou na música Elogio à Instituição do Cinismo, lançada no fim do ano passado.

Na primeira aventura com letras em inglês, o olhar dos garotos surgidos em Goiânia em 2012 ainda se mantém no presente.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Assim surge A Pattern Repeated On, uma canção que conta com a participação de John Schmersal, de bandas como Brainiac, Enon, entre tantas outras, e propõe uma reflexão sobre repetições, passividade e padrões sociais ainda intactos.

Ouça:

A música ajuda a celebrar o início da turnê da banda pelos Estados Unidos, iniciada em junho.