Desfile Navio Pirata do BaianaSystem, em São Paulo, terá as participações de BNegão, Flora Matos e Rico Dalasam

“Tem que ter amor na manha /

Tem que ter, oh mon amour! /

Seja onde for na manha /

Se não for apanha”, canta Russo Passapusso, vocalista do BaianaSystem, em Playsom – um recadinho bastante pertinente, para carnavais e para a vida.

Que o BaianaSystem tem o melhor e maior show do Brasil vocês já sabem, certo? Que o Navio Pirata do BaianaSystem, o desfile de carnaval do grupo de Salvador é também um estouro, vocês sabem? Pois sim, é.

No sábado seguinte ao carnaval, no dia 17 de fevereiro, a banda traz o desfile pela primeira vez a São Paulo, com três participações especiais, reveladas em primeira mão no blog.

Juntam-se ao ritual poderoso do grupo, nessa estreia no carnaval paulistano, BNegão, Flora Matos e Rico Dalasam. Cada um, em seu espectro, tem força para potencializar a fervura da festa.

Bernardo Santos, o BNegão, tem a experiência de dominar plateias com o Planet Hemp e ao lado dos Seletores de Frequência. Flora, também rapper, lançou no fim do ano passado o aguardado há tempos Eletrocardiograma, seu disco de estreia, um petardo que reuniu, praticamente de forma orgânica, 4 mil pessoas em sua estreia em São Paulo. Dalasam, por sua vez, traça um caminho de aproximação com a música pop, com os beats dançantes de músicas como Fogo em Mim, Riquíssima e Esse Close Que eu Dei.

O desfile Navio Fantasma do BaianaSystem é uma co-produção do coletivo Pipoca, que também esteve presente na realização de outros blocos na cidade, como Acadêmicos do Baixo Augusta, Ritaleena, Bicho Maluco Beleza (do Alceu Valença) e Frevo Mulher (Elba Ramalho).

O BaianaSystem é estouro, explosão, suor e crítica social. É brasileiríssimo na sua essência, é axé e guitarrada, é punk e rock. É a fusão antropofágica nos discos, BaianaSystem (2010) e Duas Cidades (2016), transformada em uma comoção ritualística nos palcos.

Rock in Rio: BaianaSystem confirma o que a gente já sabia – é o melhor show do Brasil

Recentemente, a banda lançou uma parceria com a Nação Zumbi. A música, chamada Alfazema, chegou às plataformas digitais no dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá.

O desfile Navio Pirata do BaianaSystem tem a sua saída prevista às 13h, no dia 17 de fevereiro, no Viaduto Santa Generosa, na altura do Centro Cultural São Paulo, na Avenida 23 de Maio, e seguirá no sentido do centro da cidade, até o Viaduto Pedroso, na Liberdade. O percurso terá um total de 1,4 Km e chegará ao fim às 17h.

A produção estima um público total de 50 mil pessoas, mas, por ser a estreia do desfile por aqui, o número pode ser maior. O trio com o qual o BaianaSystem desfilará pela cidade será construído em São Paulo.