Batman Vs Superman: último trailer mostra a força do Homem-Morcego

Vídeo apresenta o improvável: é possível um homem se defender de um soco do Superman?

Não há espaço para muita conversa no novo (e último) trailer de Batman vs. Superman: A Origem da Justiça, lançado nesta quinta-feira, 11. Sopapos, pontapés, socos e explosões para todos os lados ao longo de pouco mais de 2 minutos de vídeo. E pouca história é revelada – ainda bem.

O grande questionamento com relação aos vídeos lançados pela Warner/DC era mostrar demais. Afinal, está escancarado no título que teríamos Batman enfrentando Superman e que seria encharcado de referências ao álbum O Cavaleiro das Trevas (1986), de Frank Miller. Mas detalhes da trama estragaram a surpresa: Lex Luthor (Jesse Eisenberg) funcionando como um manipulador capaz de colocar herói contra herói; Mulher-Maravilha chegando para salvar ambos os personagens do título; o monstrengo Apocalipse.

Casos recentes de boas estratégias de marketing mostram que não há necessidade disso. Star Wars: O Despertar da Força espalhou imagens de ação e fugiu de estender a divulgação da trama. Em contrapartida, Os Vingadores: A Era de Ultron, foi um show de horrores de tanta imagem divulgada com antecedência. O resultado: poucas cenas importantes foram vistas pela primeira vez na tela grande.

E o que fãs de Batman e Superman querem ver senão os heróis em ação, partindo para a esperada (e inédita) pancadaria? É exatamente o que o último trailer mostra. E, meus caros, o Batman de Ben Affleck, com sua armadura inspirada na história de Miller é tão poderoso quanto Superman. Ele é capaz de se defender de um soco do Homem de Aço com apenas um braço? Sim. E o espanto do personagem de Henry Cavill já vale o vídeo.

Vamos a ele?

Batman vs Superman: A Origem da Justiça chega ao País no dia 24 de março do ano que vem.

Abaixo, os outros três vídeos lançados oficialmente para promover o longa: