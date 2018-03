‘Batman vs Superman’: trailer oficial é lançado e desvendamos tudo

A manhã desta sexta-feira, 17, foi marcada pelo vazamento do trailer de Batman vs Superman: A Origem da Justiça e, por respeito aos produtores e realizadores do filme, não publicamos o vídeo aqui. No fim do dia, contudo, a Warner se deu por vencida e encerrou o mistério. O novo trailer foi lançado, de forma oficial – assista ao vídeo no player abaixo. Depois, mais para o fim do texto, com os comentários sobre o vídeo.

É exatamente o mesmo vídeo que havia circulado pela internet, com dois minutos de duração. É cerca de 30 segundos mais curto do que será exibido nas salas IMAX dos Estados Unidos na próxima segunda-feira, 20, quando seria realizado o debute oficial das primeiras cenas do esperado longa, com introdução do próprio diretor Zack Snyder. Horas depois, a versão para internet deveria ficar disponível para todo o mundo.

Quem divulgou o vídeo foi o próprio diretor do longa Zack Snyder, no Twitter oficial dele. Com as hashtags #NotBlurry #NotPirated (não borrado e não pirateado, em tradução livre), ele publicou o vídeo. Em um segundo tuíte, ele lembrou que os fãs que irão às salas IMAX terão a oportunidade de ver algo especial e único do filme. “Celular vs IMAX”, brincou.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A primeira parte do trailer enfoca uma estátua do Homem de Aço construída após a vitória do herói na batalha contra o general Zod, mostrada no filme O Homem de Aço, também dirigido por Snyder. Enquanto isso, vozes surgem e mostram que a presença de Superman não é assim tão bem-vinda quanto se poderia esperar. Os poderes do personagem, que o aproximam de um deus, são vistos com ressalvas pela humanidade. Ao fim da primeira parte, a estátua de Superman é iluminada e a frase “falso deus” está estampada sobre o peito do herói.

Superman é o destaque na primeira parte do vídeo. É mostrado carregando um foguete soviético, idolatrado por pessoas fantasiadas de caveira, como na festa Dia de Los Muertos, do México, e é recebido por soldados armados de joelhos. Ao fim da metade, contudo, pessoas gritam: “Vá para casa! Vá para casa!”.

É, então, que a voz de Jeremy Irons, o novo Alfred, entra no vídeo. Ela diz que situações podem transformar bons homens em cruéis. Vamos ser apresentados ao novo Batman, dessa vez interpretado por Ben Affleck. O ator aparece na tela como Bruce Wayne, o milionário excêntrico, encarando o uniforme do Homem Morcego. É possível perceber mais detalhes do rosto raivoso do herói na máscara. A partir de então, Batman monopoliza as ações, mesmo que ainda o visual do herói seja mostrado com parcimônia, atrás de destroços ou sobre um prédio. O batmóvel surge em um relance cruzando uma explosão, assim como o bat-wing.

E, então, a cena final. O embate entre os dois principais heróis da DC Comics. Batman usa a armadura construída para derrotar Superman, inspirada diretamente do quadrinho de Frank Miller chamado O Cavaleiro das Trevas.

“Diga-me, você sangra?”, questiona Batman com uma voz mais grave e retumbante. Superman desce do céu e pousa diante do Morcego. “Você irá”, continua o herói. E, então, o logo do filme encerra o teaser.

Fica claro que os acontecimentos do primeiro filme do Super, quando Metrópolis foi praticamente destruída, apostará em um tom incrivelmente mais sombrio do que os filmes da Marvel. O Superman é questionado pela humanidade e Batman parece ser o sujeito designado a enfrentá-lo. Detalhes de como os dois heróis irão se tornar um contra o outro ainda são desconhecidos, mas os rumores dizem que Lex Luthor (Jesse Eisenberg) será responsável por isso – a voz dele está entre os descontentes do início do vídeo.

Batman vs Superman: A Origem da Justiça promete ser uma resposta da parceria Warner e DC Comics ao poder de fogo do Marvel Studios. Filmes da Casa de Ideias, como Homem de Ferro, Capitão América e, principalmente, Os Vingadores, têm garantido bilheterias gigantescas e um grande respeito da crítica especializada.

O longa ainda terá um papel importante de dar o pontapé inicial na construção da Liga da Justiça nos cinemas. Mulher Maravilha (intepretada por Gal Gadot) e Aquaman (Jason Momoa) estão confirmados no filme. Eisenberg será Lex Luthor e Irons dará vida ao mordomo Alfred.

O elenco ainda tem elenco Amy Adams, Laurence Fishburne, Diane Lane, Holly Hunter e Tao Okamoto. O roteiro foi assinado por David S. Goyer (o mesmo da trilogia Batman: O Cavaleiro das Trevas, dirigida por Christopher Nolan) e Chris Terrio, parceiro de Affleck em Argo.

O longa estreia em 25 de março de 2016.