Batman vs Superman: os melhores momentos do novo trailer

No fim de semana, a maior festa da cultura pop – e nerd – tomou San Diego em mais uma edição da Comic-Con. Já que a Marvel decidiu não participar desta edição, a Warner/DC fez a festa. Um concorrente a menos e dois filmes bombásticos em preparação para 2016: Batman vs Superman e Esquadrão Suicida.

Como o segundo ainda não lançou o trailer exibido por lá – e as versões que vazaram na internet estão em qualidade sofrível -, vamos deixar o longa de David Ayer para depois. Afinal, a batalha entre o Homem-Morcego e o todo poderoso Superman está prestes a chegar às telonas.

Depois de decepcionar em 2014, a parceria entre Warner e DC Comics entregou um trailer grande, cheio de reviravoltas e revelador. Abaixo, seleciono os melhores momentos do vídeo. Mas, antes, assista ao trailer:

Viu todos os detalhes? Separamos aqui os melhores momentos.

Veja mais imagens do filme (galeria atualizada com as cenas reveladas pelo novo trailer):