‘Batman vs Superman’: novo trailer tem humor, pancadaria, Lex Luthor, Mulher-Maravilha e Apocalipse

Ufa!

Se algo ainda faltava a ser mostrado nos trailers de Batman vs. Superman: A Origem da Justiça, o mistério chegou ao fim nas primeiras horas desta quinta-feira, 3. O novo vídeo, que debutou nos Estados Unidos nesta madrugada, responde a praticamente todos os pontos de dúvida que circulavam o longa dirigido por Zack Snyder, o mesmo de O Homem de Aço.

E isso é bom e ruim, entenda.

Diferentemente do que a Disney tem feito com Star Wars: O Despertar da Força, filme no qual pouco se sabe a pouco mais de duas semanas da estreia, além do elenco e algumas cenas de ação exibida nos vídeos, o novo trailer de Batman vs Superman enfim escancara a trama e a rivalidade entre os dois principais personagens da DC Comics no cinema, além de deixar claro o motivo pelo qual a rixa será deixada de lado para a luta contra um mal maior.

Sim, o grande vilão do filme tem rosto. Apocalipse, criado pelo o que o vídeo mostra através do corpo do General Zod (Michael Shannon), mostra toda a sua magnitude – e toda capacidade de brincar com a a computação gráfica do estúdio, diga-se – no novo vídeo. Ele ataca o Batman e o Homem Morcego só se safa porque uma tal de Mulher Maravilha, até então pouco mostrada, chega para protegê-lo.

A mente por trás de Apocalipsis também fica escancarada. Os rumores já cercavam a ideia de que Lex Luthor, interpretado por um ainda cabeludo Jesse Eisenberg, seria o responsável por acirrar a rixa entre os dois heróis, fazendo-os entraram em combate um contra o outro, e também por criar o corpo do monstrengo que uniria os dois numa batalha épica. E, pronto, cá estar o trailer para confirmar as suspeitas.

Esse Lex Luthor, contudo, não é só um gênio do crime. É ele quem traz algum humor para o vídeo. “Nunca entre numa briga com esse cara”, diz Lex, em uma cena, a Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck), após apertar a mão de Clark Kent/Superman.

O humor também surge na curiosa interação entre os heróis. Depois de muita pancadaria e cenas de ação, Apocalipse surge e ataca o Batman. O Morcegão quase deixa passar um palavrão e se prepara para morrer, quando é salvo pela interferência da Mulher Maravilha de Gal Gadot. Os dois heróis, confusos, se entre olham. “Ela está com você?”, pergunta um. “Não, achei que ela estava contigo”, responde outro.

O fato do trailer indicar toda a grande trama que envolve o filme – a rixa entre dois heróis cujo modus operanti do outro os incomoda, Lex e seu plano malévolo, o surgimento do Apocalipse e a aparição da Mulher Maravilha – pode fazer com que o longa, grande aposta da Warner Bros., caia na mesma armadilha de Os Vingadores: A Era de Ultron, da Marvel.

Não que o segundo filme de Os Vingadores tenha sido um fiasco – as bilheterias mostram o contrário -, mas foram tantos trailers, teasers e comerciais que pouco restou de interessante e inédito na telona. Difícil se lembrar de uma cena boa do longa que não tenha sido vista antes.

É uma jogada de marketing mais segura, criar todo o alvoroço possível antes da estreia do filme, mas a história recente dos filmes de heróis prova que nem sempre é acertada.

Batman vs Superman: A Origem da Justiça chega ao País no dia 24 de março do ano que vem.

Agora, vamos ao trailer?

Abaixo, os outros dois vídeos lançados oficialmente para promover o longa: