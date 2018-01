Batman persegue o Coringa no filme do Esquadrão Suicida; veja imagens

A presença constante de Jared Leto nas filmagens do filme Esquadrão Suicida, nas ruas de Toronto, no Canadá, já levanta dúvidas sobre qual será o papel do vilão neste filme que, nada mais é, do que uma grande reunião de vilões do universo da DC Comics.

A imagem de Coringa, contudo, não está na única foto oficial do elenco, lançada há pouco. De qualquer forma, cá está Leto/Coringa, novamente causando burburinho. Desta vez, contudo, ele vem acompanhado do arquirrival. Imagens captadas por curiosos e fãs que acompanham o dia a dia do elenco no set de filmagem mostram ninguém menos do que Batman e o batmóvel. Veja alguns vídeos abaixo:

Sim, aparentemente, o Batman está sobre o capô da Lamborghini extravagante do vilão. Em outro vídeo, o batmóvel mostra o poder de arranque para perseguir o carro de Coringa.

O incerto, contudo, é o “quando” desta cena. Especula-se que ela faça parte de um flashback que explique a presença de Coringa na prisão Arkham. Especialistas em cultura nerd apontam que é a presença do personagem em uma cela de segurança máxima que faz Arlequina (Margot Robbie, de O Lobo de Wall Street) decidir invadir o local para resgatá-lo. No ato, ela conhece o Pistoleiro, matador interpretado por Will Smith, cuja missão era aniquilar alguém lá dentro. Ambos se atrapalham e são presos, mas integrados o Esquadrão Suicida.

Nas Hqs, o Esquadrão é um grupo de super vilões que aceitam realizar missões de alta periculosidade em troca da liberdade. A equipe dos cinemas, além de Arlequina e Pistoleiro, também é formada por Amarra (Adam Beach), Capitão Bumerangue (Jai Courtney), Magia (Cara Delavigne),Katana (Karen Fukuhara), Rick Flagg (Joel Kinnaman), Crocodilo (Adewale Akinnuoye-Agbaje) e El Diablo (Jay Hernandez).

O filme é dirigido e roteirizado por David Ayer, que recentemente exerceu a dupla no longa Fury. Esquadrão Suicida tem estreia marcada para 5 de agosto de 2016.