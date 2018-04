Arnaldo Baptista faz nova temporada de shows em São Paulo e recebe homenagem de artistas independentes

Ele foi “loki”, foi bolor. Mutante, perdeu-se na lingerie, criou sua própria patrulha do espaço. Tropicalista, sim, quando o conceito do movimento artístico que impactou o Brasil no final da década de 1960 sequer havia ganhado um nome.

Figura central da transformação do rock and roll brasileiro com a banda Os Mutantes e em sua carreira solo, pai da psicodelia e do experimentalismo que transcende gêneros e a própria guitarra, Arnaldo Baptista leva seu show mais recente, Sarau o Benedito?, ao grande salão da Caixa Cultural São Paulo, para três noites em maio, nos dias 17 (quinta), 18 (sexta) e 19 (sábado), sempre às 19h30.

No domingo, dia 20 do mesmo mês, o artista passa para a posição de homenageado. Com direção artística de Rodolfo Krieger (da Cachorro Grande), nomes da música alternativa – cuja fonte, na raíz, vem do experimentalismo do ex-Mutantes – prestam uma homenagem ao Loki.

No palco, Karina Buhr, Hélio Flanders, China e Lulina percorrerão a trajetória de Arnaldo Baptista sem cair no já revisitado tantas vezes disco Loki?, lançado em 1974 e aclamado internacionalmente.

Distante do óbvio, os músicos ampliam o leque e percorrem um ambiente sonoro ainda mais experimental criado por Arnaldo, em discos como Singin’ Alone (1982), Elo Perdido (1987) e o mais recente Let it Bed (2004), produzido por John Ulhoa, do Pato Fu. A banda, no palco, será formada Eduardo Barretto (baixo) e Pedro Leo (bateria), auxiliados pela participação especial do inglês Charly Coombes, ex-Supergrass.

A ligação entre Krieger e Baptista é profunda. O EP de estreia do gaúcho – que conta com as participações de Barretto e Leo -, traz um sample de uma música do paulistano e a participação dele no videoclipe de Louvado Seja Deus, o primeiro single a ser lançado.

O EP é previsto para sair no segundo semestre de 2018.

Desde 2011, Sarau o Benedito? é o show com o qual Arnaldo Baptista percorre o País – e se mantém atual. Em 2017, ele foi escalado para o festival No Ar Coquetel Molotov, um dos mais importantes e tradicionais do País quando o assunto é música alternativa.

Ao piano e com suas obras exibidas ao fundo, como cenário, o artista faz escorrer pelos seus dedos e garganta a história da música brasileira com a força do seu cancioneiro. É visceral. Canta passado, ri, conta suas histórias, dialoga com o presente, dá pistas sobre o futuro.

SERVIÇO:

Show: “Sarau o Benedito?”, de Arnaldo Baptista

Local: Grande Salão da CAIXA Cultural São Paulo

Endereço: Praça da Sé, 111, centro.

Capacidade: 120 lugares

Temporada: 04 dias

Dias: 17, 18, 19 e 20 de maio

Horários: Quinta a Domingo, às 19h30

Duração: 60 minutos

Entrada: Gratuita

Retirada de convites: a partir das 09:00h do dia da apresentação

Informações: 3321-4400