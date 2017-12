Aquele momento que Ben Affleck percebe que ‘Batman vs Superman’ é horrível; assista

Pobre, Ben Affleck.

O filme Batman vs Superman: A Origem da Justiça já está nos cinemas do Brasil (estreou nesta quinta-feira, 24) e até nos Estados Unidos. E não é surpresa para ninguém. Os críticos, na sua maioria, detestaram a nova empreitada do diretor Zack Snyder, o mesmo diretor de O Homem de Aço, primeiro filme dessa nova tentativa da DC Comics em ter um universo cinematográfico compartilhado entre vários dos seus heróis. Este que aqui escreve gostou do filme, antes que comece a pancadaria para o lado de cá. Clique no link abaixo e leia mais, se quiser saber:

Análise: ‘Batman vs Superman’ estabelece heróis humanos e atormentados

Voltando às pancadas recebidas por BvS, a dupla de protagonistas (Ben Affleck como Batman e Henry Cavill como Superman) precisou responder a alguns questionamentos sobre o massacre dos especialistas em cinema quanto ao filme. Em entrevista ao Yahoo!, que pode ser assistida abaixo, o repórter pergunta a Affleck e Cavill se eles leram o que diziam as análises sobre o filme e como isso poderia influenciar no longa e em como ele seria recebido.

Cavill, simpaticamente, explica que a voz que realmente importa para eles é aquela vinda dos fãs. É nas bilheterias que eles estão interessados. Naquilo que aqueles que pagam os ingressos pensam sobre o filme. Affleck, bom, Affleck apenas diz que concorda com o companheiro.

A internet é dessas coisas maravilhosas – às vezes, pelo menos. E alguém percebeu o rosto de Ben Affleck durante a resposta de Cavill. É o momento no qual o ator percebe que o filme é ruim – para a grande maioria dos críticos, repito. E que talvez não tenha sido uma boa ideia tentar se aventurar por um filme de heróis, principalmente depois da péssima experiência de Demolidor, em 2003.

Para completar, incluíram Sound of Silence, de Simon & Garfunkel, para trazer mais dramaticidade a tudo isso. Assista ao vídeo. É certamente a melhor desta sexta-feira chuvosa.