Afinal, qual foi o destino de Jon Snow, no retorno de ‘Game of Thrones’? (com spoilers)

Em primeiro lugar: o texto a seguir contém spoilers. Em segundo lugar: Jon Snow está definitivamente morto. Em terceiro lugar: isso não significa absolutamente nada quando se trata de Game of Thrones.

A sexta temporada da atualmente mais popular série da HBO estreou na noite deste domingo, 24, com a questão que está no título. O personagem queridinho dos fãs, interpretado por Kit Harington, foi traído por aqueles que comandava, em um motim cruel, apunhalado pelas costas e deixado para morrer, seu sangue escorrendo no gelo frio que cobria o chão.

E, logo no pontapé do novo episódio, chamado de The Red Woman (mais sobre o título daqui a pouco), Snow é carregado por alguns poucos que ainda lhe são leais e lá permanecem, com o corpo sem vida sobre uma mesa. Diferentes questões são levantadas ali, na conversa entre alguns membros da Patrulha da Noite, ordem então liderada por Snow, Davos Seaworth e a sempre misteriosa Melisandre, a sacedortisa vermelha – estes dois últimos, fieis ao postulante ao trono Stannis Baratheon, morto também no fim da quinta temporada. Sabe-se já, em Game of Thrones, que os mortos não ficam muito tempo mortos no norte do continente de Westeros, onde se passa a cena.

Os mortos são trazidos de volta à vida como Caminhantes de Gelo, uns zumbis que aterrorizam a Patrulha da Noite há séculos. Ou queimam o corpo do defunto em questão ou as coisas podem ficar difíceis para quem estiver por perto.

Ninguém sabe o que fazer com Jon Snow, contudo. Melisandre, feiticeira da seita de um deus chamado Senhor da Luz, teria o poder para trazê-lo de volta a vida – tal qual Thoros fez com o personagem Beric Dondarrion, na terceira temporada.

Mas isso não aconteceu. Pelo contrário, Melisandre enfim mostra sua real forma. E frágil. Ao retirar um colar enfeitado com um rubi cintilante, ela volta à aparência verdadeira, uma senhora que especulam ter mais de 400 anos. Jon Snow ainda está morto em Game of Thrones, mas, ao ver seus planos destruídos, é Melisandre que parece sem vida.