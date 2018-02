Todos odeiam o Peréio

O Rio não seria o mesmo sem certas figuraças, feito o Paulo César Peréio. No sábado passado (16), ele que é um dos atores mais mal-humorados do País, foi laureado, comoescreveria a Caras, pelos amigos na comemoração dos seus 70 anos. Foi no Espaço Unibanco de Cinema, em Botafogo, e estiveram lá José Wilker, Matheus Nachtergaele, Lírio Ferreira, Walter Carvalho, entre ouros.

Na festa embalada por aquele tipo de jazz que tocava na sessão Sala Especial da TV Record, duas equipes gravavam depoimentos sobre o ator. O material estará num Sem Censura especial.

Peréio também é tema de um documentário, dirigido pelo cartunista Allan Sieber – chama-se Peréio, Eu Te Odeio. Sobre isso, aliás, Cissa Guimarães, ex-mulher do ator, diz com bom humor ao repórter Léo Ripamonti: “Odeio o Peréio porque ele me traiu pra caramba.”

O mito só aumenta.