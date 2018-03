Música para nossos ouvidos

Não querendo tomar partido, mas apenas lamentar, preciso dizer que é grande a perda do Canecão para o Rio. Nunca soube da disputa judicial, de mais de vinte anos, entre os donos da casa de shows e a UFRJ por aquele terreno ali perto do Shopping Rio Sul. E muito menos tinha imaginado o Rio sem Canecão. Até que outro dia, em outubro, pimba, a casa fechou de verdade.

E que tristeza que dá quando a gente passa em frente ao prédio e vê o letreio (onde antes se lia “Edu Lobo”) coberto com saco de lixo preto. Mas eis que o Rio de Janeiro não é de se abater tão fácil, e se a gente não tem Canecão, bora lá no Teatro Rival (é claro que sempre tem a hipótese de ir para as mega casas de espetáculo na Barra, mas quem quer?).

Instalado na histórica Cinelândia, o Rival (Rua Álvaro Alvim, 37, tel.: 2240-4469 ) é o charmoso e pequeno teatro da família da Leandra Leal. Com a mãe, a também atriz Ângela Leal, ela tem organizado a agenda da casa, agora especialmente dedicada música. É uma programação variada, interessante e sem nenhuma frescura. Angela Ro Ro é uma que sempre aparece por lá, onde também a Orquestra Imperial costuma tocar, em animados ensaios abertos. Não importa quanto tempo demore para vir ao Rio, não deixe de visitar a página do teatro

porque sempre tem gente bacana se apresentando lá. O mês de fevereiro promete. Amanhã e sexta, às 19h30, tem Guinga e Mônica Salmaso. Em fevereiro, ainda vai ter Angela Ro Ro (15), Golden Boys (16 e 17), Ed Motta (18 e 19), Mario Noya (23), Diego Moraes (24 e 25) e fechando o mês e às vésperas do carnaval, a feijoada da Tia Surica, no dia 26.