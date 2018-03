Folia no iPhone

Essa ideia é ótima: um aplicativo para iPhone já está disponível para os foliões de ocasião que não pretendem ficar desconectados nem mesmo quando estiverem supostamente perdidos na multidão que segue os blocos de rua.

Criado pela agência carioca B5 e batizado de “Blocos do Rio”, o aplicativo reúne todas as informações possíveis sobre os cordões de rua da cidade. Você fica sabendo, por exemplo, da agenda dos blocos e, graças à integração com o GPS, dá pra descobrir qual deles está mais perto de você naquele momento. Outra coisa bacana é poder criar a sua própria agenda com seus favoritos – Bola Preta, Fogo na Cueca ou Tristeza É Só Alegria?

Para baixar, basta ir ao www.blocosdorio.com ou a App Store. É grátis.