Impossível não rir do comercial de aniversário do Super Market, rede carioca que lançou simpática senhora como garota propaganda, a Dona Marta. Por aqui, a peça publicitária é um hit, por causa do slogan “Eu quero é ó: preço!”, dita com todo o charme da típica consumidora exigente, num excelente trabalho da atriz Cora Zobaran (de, pasmem, 83 anos).

Me lembrou muito a Maria Alice Vergueiro no clássico Tapa na Pantera. Veja aqui. .