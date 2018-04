Além do Deus dará

Todo mundo concorda que o Rio de Janeiro é uma cidade naturalmente linda. Estive no Mirante Dona Marta anteontem e, realmente, vista de cima, a geografia carioca parece ter sido caprichosamente arrannjada.

Sim, a natureza foi generosa com essa faixa litorânea do País, mas já percebi que, nos mínimos detalhes, o que coube ao homem fazer pela cidade também pode causar deslumbramento. No centro, por exemplo, não me canso de descobrir as relíquias do período colonial e do tempo que o Rio ainda era a capital federal. E também é especialmente charmosa a herança art déco na cidade.

Para quem não mora aqui – e, por isso, talvez não terá tempo para percorrer a cidade exclusivamente para conhecer o art déco carioca – recomendo uma visita à exposição da fotógrafa Lena Trindade, na Grande Galeria da Caixa Cultural.

São mais de cem fotos, que mostram o que restou de mais belo na cidade do movimento artístico internacional que foi de 1925 a 1940, mais forte no Rio nas décadas de 20 e 30. Lena registrou desde um dos grandes ícones cariocas, como o Cristo Redentor (que, eu nem sabia, é art déco) a exemplares mais escondidos, como o belíssimo Edifício Biarritz , na Praia do Flamengo (por onde eu passo todos os dias sem nunca deixar de admirar).

A entrada é grátis, e a própria visita ao Centro Cultural da Caixa, que é lindo, soma ao passeio. Vai até 30 de janeiro.

Depois, não deixe de tomar um café e comer um delicioso doce português na Casa Cavé, confeitaria fundada em 1860 (ainda falarei mais sobre ela). O melhor transporte é o metrô – desça na estação Carioca.

Caixa Cultural Rio – Av. Almirante Barroso, 25, Centro, tel. (21) 2544-4080. De terça a sexta, das 10h às 22h. Sábado, domingo e feriado, das 10h às 21h.

Casa Cavé – Rua Sete de Setembro, 137, Centro, tel. (21) 2222-2358. De segunda a sexta, das 9h às 19h. Sábado, das 9h às 13h.