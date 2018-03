A senhora quer outro americano?

Quem viu o divertido O Turista deve ter reparado que os personagens de Angelina Jolie e Johnny Depp aparecem em várias cenas bebendo Campari. Não por acaso, o filme, que tem tintas bastante retrô, passa-se em Veneza, cenário perfeito para tomar umas doses daquele licor vermelho vivo, originário de Milão.

Trata-se. ainda, de um filme de espionagem, envolvendo a Scotland Yard. E poucos roteiros do gênero deixam de fazer qualquer referência que seja a Ian Fleming – no caso, a dupla Jolie-Depp pega emprestada a bebiba de James Bond. Elise (Jolie), a mulher que aborda Frank (Depp) num trem Paris-Veneza, bebe americanos, como Bond. E eu achava que o drink de campari, vermute (Cinzano) e soda, em geral com uma rodela de laranja, estava fora de moda. Meu pai tomava Campari quando eu era pequena, quase sempre vendo algum filme do Peréio.

E o que isso tem a ver com o Rio? É que fora Veneza, só mesmo o Rio de Janeiro para ser cenário perfeito para um Campari. Se bobear, é até politicamente incorreto encostar num balcão e apontar uma garrafa de Campari…

Mas, se você aceitar a sugestão, e for ainda neste fim de semana, recomendo que assista ao show de Fafá de Belém no Teatro Rival – quinta, sexta e sábado, às 19h30. “Fafá de Belém como você nunca viu”, é o que prometem. Ela canta o disco “Piano e Voz”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

E para tomar o Campari, antes ou depois, sugiro que vá ao Cosmopolitan

(Rua da Assembleia, 13, centro, tel.: 21-2220-9008). Mais distante, mas também adequado, é o Meza (R Capitão Salomão, 69, Humaitá, tel.: 3239-1951). Só não posso prometer que não haverá dor de cabeça no dia seguinte. A de Campari costuma ser cruel, então não abuse. O vemelho não é à toa.