Patricia Villalba

“Olhem as barcas”, avisou Sônia Braga

Moradora de Niterói, a diva Sônia Braga vai de barca de um lado para o outro. Com a péssima notícia de mais um acidente com um catamarã, ontem, lembrei de uma entrevista que diz com ela. A atriz participava do seriado Tapas & Beijos, e me fez prometer que citaria “a situação precária das barcas”.