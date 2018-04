VOZES NA FNAC SOBRE A NOVÍSSIMA MÚSICA BRASILEIRA

BATE PAPO NA FNAC PINHEIROS PRA GRAVAR UM VOZES ESPECIAL COM KARINA, LÉO E MARCIA!

Nessa segunda, 20 de julho, as 19h30, vou conversar com três jovens e talentosos artistas sobre a música brasileira contemporânea.

Cada um deles vem de uma parte do país e tem na originalidade de seus trabalhos o ponto em comum. Karina Buhr vem de Pernambuco e traz nas suas letras de sonho o chão de sua terra; Léo Cavalcanti é paulista, yogue discursivo de violão atrevido; e Marcia Castro chega da Bahia com seus conterrâneos na bagagem e com visitas aos incríveis Sergio Sampaio, Belchior e Itamar Assumpção.

Venha ver e ouvir esses artistas nessa gravação exclusiva e aberta ao público do Vozes do Brasil.

O encontro faz parte da programaçao da Estaçao Férias da Eldorado FM.

Para se inscrever acesse: www.territorioeldorado.com.br

Aqui uma seleçao de gravações exclusivas do Vozes do Brasil, na comemoração de 10 anos do programa no Sesc Paulista e dentro do Estúdio Outra Margem gravando os especiais.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=zPjdXsT2suQ]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=guDE7x-JLy8]

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=dya-gvOXB48]